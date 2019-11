Co projednali Trump s Erdoganem: nákup ruských S-400, Kurdy a deportaci teroristů

Erdogan je na státní návštěvě v USA

„Dnes jsme projednali S-400 a F-35. Myslím, že pouze s pomocí dialogu můžeme překonat tyto problémy související se systémem S-400 a projektem F-35,“ řekl Erdogan na společné tiskové konferenci s prezidentem USA Donaldem Trumpem.

Erdogan dodal, že Turecko je stále připraveno na jednání o nákupu amerického protivzdušného systému Patriot.

„Turecko je připraveno na konstruktivní dialog o Patriotu, řekl jsem dnes prezidentovi (USA Donaldu Trumpovi), že nabídnou-li nám vyhovující podmínky, můžeme je koupit,“ řekl turecký lídr.

„Projednáváme to pravidelně, projednali jsme to dnes a budeme to projednávat v budoucnu,“ řekl Trump na společné tiskové konferenci s Erdoganem k výsledkům washingtonských jednání.

Trump vyslovil naději, že se situace změní. Podle jeho slov hlavy obou států požádaly své ministry zahraničí a poradce pro národní bezpečnost, aby hned zahájili práci na překonání „problému S-400“.

Deportace teroristů

Turecko a USA se shodly v názoru o nutnosti deportace cizích bojovníků z teroristické skupiny IS (teroristická organizace zakázaná v Rusku) do zemí, ze kterých pocházejí, prohlásil turecký prezident Tayyip Erdogan k závěrům jednání s americkým kolegou Donaldem Trumpem ve Washingtonu.

„Shodli jsme se s prezidentem USA v názoru na nutnost vypovězení zahraničních teroristů do jejich vlasti,“ řekl Erdogan.

Turecký prezident rovněž prohlásil, že Ankara a Washington mohou společně bojovat proti IS v Sýrii.

„Turecko je plně odhodláno zahájit novou stránku ve vztazích s USA. Můžeme vynaložit úsilí na naprosté vymýcení hrozby IS. Naše země musí přispět k nastolení míru a stability v Sýrii,“ řekl Erdogan.

Podle jeho slov „jisté kruhy sympatizující s teroristy z PKK (Strana kurdských pracujících je zakázaná v Turecku) jsou znepokojeny turecko-americkými dohodami o Sýrii a zveřejňují dezinformace o operaci Pramen míru ve snaze vrazit klín do dialogu mezi Ankarou a Washingtonem“. Dodal, že se v tureckých vězeních a vězeních v syrských okresech kontrolovaných Tureckem nachází asi 2,2 tisíce bojovníků IS, přičemž 287 z nich, jež uprchli ze syrských táborů pro zajaté bojovníky IS a jejich rodiny, dopadly turecké bezpečnostní oddíly.

Vztahy s Kurdy

Donald Trump prohlásil, že stejně jako turecký prezident Tayyip Erdogan má dobré vztahy s Kurdy. „Chci říct, že máme výborné vztahy s Kurdy, úspěšně jsme spolu s nimi bojovali proti IS… Myslím, že také prezident (Erdogan) má dobré vztahy s Kurdy. Mnoho z nich dnes žije v Turecku a jsou tam šťastní,“ řekl Trump na washingtonské společné tiskové konferenci s tureckým lídrem.

Americký prezident také prohlásil, že vztahy mezi USA a Tureckem jsou výborné stejně jako jeho osobní vztahy s prezidentem Erdoganem a že aliance dvou států je mocnou silou dokonce za hranicemi Blízkého východu.

„Máme výborné vztahy, jak osobní, tak s velkou zemí Tureckem. Hodláme je rozvíjet dál a učinit ještě významnějšími,“ řekl Trump na společné tiskové konferenci s Erdoganem k výsledkům jednání v Bílém domě.

„V posledních týdnech jsme viděli, že aliance USA a Turecka může být velkou silou pro (zajištění) bezpečnosti a stability nejen na Blízkém východě, ale také za jeho hranicemi. Očekávám na práci s vámi a vašimi zástupci,“ dodal americký prezident.

Operace Pramen míru

USA a Turecko učinily 17. října prohlášení, že se dohodly na pozastavení vojenské operace Ankary na dobu 120 hodin a na stažení kurdských jednotek z třicetikilometrového nárazníkového pásma na hranici mezi Tureckem a Sýrií, které Ankara hodlala kontrolovat samostatně. Erdogan ale později prohlásil, že USA nesplnily všechny své závazky vůči Turecku v rámci dohod o Sýrii a že Ankara nepřistoupí na kompromisy.

RF a Turecko podepsaly 22. října memorandum složené z deseti bodů o vzájemném porozumění, zejména o nasazení na syrské straně hranice s Tureckem za hranicemi zóny turecké operace Pramen míru jednotek ruské vojenské policie a syrské pohraniční služby za účelem pomoci stažení kurdských oddílů a jejich zbraní na vzdálenost 30 km od syrsko-turecké hranice. Ruský ministr obrany Sergej Šojgu sdělil, že stažení Kurdů bylo vykonáno před termínem. Pak bylo zahájeno společné rusko-turecké hlídkování.