MF DNES přiznala svou chybu o Okamurovi. „Sluníčkářská média, která tak ráda sledují fake news, mlčí,“ vynadal předseda

Politik ukázal výstřižek z novin a vysvětlil, že podle zákona by se omluva měla nacházet přesně na stejném místě, kde se objevila falešná zpráva. MF DNES se však rozhodla jinak.

„Ti novináři jsou ale fakt srabi! Na lhaní mají titulní stranu, ale na omluvu už jen někde vevnitř, aby se to dozvědělo co nejméně lidí. A jak můžeme věřit tomu, co píše MF Dnes, když bez skrupulí lžou na titulní straně? A kdyby se můj právník ihned neohradil, tak lež ani nepřiznají!” napsal Okamura.

Noviny se musely omluvit za své tvrzení, že lidé vypískali Okamuru při oslavě 17. listopadu na Národní třídě. Politik uvedl, že toho dne tam ani nebyl. „Byl jsem na jiných dvou připomínkových aktech, kde bylo hodně lidí, ale nikdo mě nevypískal a ani na mě nikdo nic nepokřikoval. Tady vidíte lži ‚elitních‘ novinářů v přímém přenosu,“ dodal.

Od Okamury to schytala i další česká média, která o té kauze nic nenapsala. „A dle očekávání, sluníčkářská média, která tak ráda sledují fake news, mlčí. Kde je Newsroom ČT24? Kde je 168 hodin nebo Reportéři ČT? Kde jsou Hlídací pes nebo Seznamzprávy? Ruka ruku myje,“ poukázal politik.

„Tady vidíte, že nelze věřit českým médiím. Co je tedy pravda a co lež z toho, co nám novináři servírují? O mně a o SPD lžou neustále,“ dodal na závěr.

ČT proti SPD

Minulý týden se Tomio Okamura vyjádřil na adresu České televize. Politik na svém Facebooku prohlásil, že ČT vede válku proti jeho hnutí. Byl totiž zveřejněn nový průzkum stranických preferencí. Podle něho by hnutí SPD ani neprošlo do Sněmovny, jelikož by získalo pouhých 4,5 procenta hlasů.

Podle slov lídra strany SPD jsou agentury podplacené a záměrně snižují procentové výsledky. Podle slov Okamury hlasovalo jeho hnutí jako jediná strana ve Sněmovně proti zprávám o činnosti a hospodaření ČT.