„Ondráček je h*jzl, komunisti jsou sv*ně, Okamurovi voliče mají IQ pod 83,5,“ Novotný zase sprostě uráží

Zase Ondráček

Rozhovor se neobešel bez zmínky o Ondráčkovi, s nímž se do konfliktu starosta zamotal již dříve. Tentokrát se dokonce dotkl i rodičů poslance.

„Ondráček je sice hajzl, který nemá co dělat v takovýchto vrcholných funkcích, ale když jsem viděl jeho rodiče, tak jsem pochopil, jak byl vychováván. On je přesvědčený komunista, byť kariérní,“ řekl Novotný.

„Komunisti jsou svině“

Redaktorka také připustila, že by Novotný měl sedět v Poslanecké sněmovně, a zeptala se, jak by se v tom případě cítil po boku KSČM.

„Komunisti jsou svině. Líbí se mi, jak máme nastavená v občanské demokratické straně pravidla na komunální úrovni. Můžeme si dělat, co chceme, koneckonců podívejte se na mě, ale jediné pravidlo je, že se nebavíme a nesmíme skládat koalici s KSČM. Zaplať pánbůh za to,“ odpověděl.

Existuje však někdo horší než komunisté…

Podle slov Novotného je to předseda SPD Tomio Okamura. „On budí v lidech ty nejhorší emoce a pudy, které přesně nenávidím. Já se učím doma romsky, nesnáším rasismus a xenofobii, a tenhle člověk s nimi obchoduje. Okamura je mnohem horší než komunisti,“ řekl.

Schytali to i voliči SPD, podle Novotného by neměli mít právo volit. „Okamura zastupuje tu část lidí, která by neměla mít volební právo, protože na to nemá duševně potenciál. Prostě lidi s IQ pod 83,5 by neměli mít volební právo, protože nejsou schopni objektivně posoudit, co je pro společnost dobré a co špatné. Neměli by mít volební právo, ne protože volí Okamuru, ale protože jsou tak hloupí, že jsou ovlivnitelní i takovým průhledným PR, které Okamura dělá,“ vyložil svůj pohled Novotný.

Turbulence kolem návštěvy Donbasu

Ondráček byl nedávno ostře kritizován kvůli své návštěvě Doněcké lidové republiky. Zakladatel a bývalý předseda TOP 09 Miroslav Kalousek chování Ondráčka přirovnal k velkému zločinu na státní úrovni, a to k vlastizradě. Starosta Řeporyjí dokonce vyhlásil, že by poslanec za návštěvu Donbasu měl viset.

Novotného veřejně podpořil předseda ODS Petr Fiala, který pobýval v Řeporyjích a poté zveřejnil společné fotografie se starostou. „Někdo ho miluje, někdo nenávidí. Svou práci starosty ale zvládá výborně, o tom jsem se dnes přesvědčil přímo v Řeporyjích. A abych nezapomněl, má samozřejmě mou plnou podporu ve sporu s komunistickým poslancem Ondráčkem,“ uvedl Fiala na Facebooku.

Ondráček se v polovině května účastnil oslav Dne Doněcké lidové republiky. Poslanec Seznam Zprávám již dříve oznámil, že byl na akci pozván, ale nakonec si náklady hradil sám.