Jiří Pospíšil dnes skončí ve vedení TOP 09

Stranický sněm TOP 09 proběhne v Hotelu Don Giovanni v Praze. Informují České noviny.

Proslov na sněmu bude mít také čestný předseda strany, který stál u jejího založení – Karel Schwarzenberg. Kromě něho by měli vystupovat i další hosté.

Jedním z témat, které se budou na konferenci projednávat, budou i předvolební a povolební strategie strany, píše portál.

Zúčastnění delegáti budou rozhodovat o tom, vystřídá-li na postu Pospíšila senátor Tomáš Czernin nebo Markéta Pekarová Adamová. Nový předseda bude již čtvrtým v pořadí.

TOP 09 v předvolebních modelech

Předvolební preference strany TOP 09 v případě parlamentních voleb se dlouhodobě pohybují na hranici, místy i pod hranicí, pěti procent, které jsou nezbytné pro vstup strany do parlamentu.

Podle volebního modelu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM) se volební výsledek TOP 09 v parlamentních volbách pohybuje na úrovni 3,5 %, pokud by volby proběhly v listopadu letošního roku.

Volební model CVVM pro listopad roku 2019 říká, že za TOP 09 by se umístili už jen Zelení s 1 % voličských hlasů a Svobodní, rovněž s 1 % voličských hlasů.

Volby by vyhrálo politické hnutí Andreje Babiše ANO se ziskem 30 % hlasů. Na druhém místě by se umístila ODS se 14 %. Na třetí pozici by skončili Piráti se ziskem 13,5 % hlasů oprávněných voličů.

Účast Schwarzenberga na vyznamenání George Sorose

Maďarský investor George Soros v první polovině měsíce listopadu převzal Zlatý odznak za zásluhy spolkové země Vídeň. Ceremoniál proběhl ve Vídni při příležitosti otevření Sorosovy Středoevropské univerzity (CEU), která byla zakázána a následně přemístěna z Budapešti.

Soros převzal medaili z rukou starosty Vídně Michaela Ludwiga. Ten mimo jiné zdůraznil, že miliardář byl oceněn rovněž za své někdejší působení ve východoevropských zemích, za pomoc disidentům a podporu svobodné společnosti prostřednictvím nadace Open Society Foundation (OSF).

Ceremoniálu se zúčastnili zástupci vídeňské politiky a byznysu, včetně novináře Paula Lendvaiho, bývalého ministra zahraničních věcí Maďarska Kinga Goncza a bývalého ministra zahraničních věcí České republiky Karla Schwarzenberga.