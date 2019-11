Na cestě nebo na rozcestí? Politické angažmá Bělobrádka: Co bude a co možná ne

Podotýká se, že součástí koalice zůstávají Hradecký demokratický klub (HDK) a Volba pro město (VPM).

Zmíněné rozhodnutí přijala krajská nominační konference strany s tím, že z 37 delegátů konference dostal Bělobrádek 36 hlasů.

„Bez funkce předsedy strany jsem se letos mohl daleko více věnovat práci poslance, krajského a městského zastupitele,“ uvedl Bělobrádek.

Jak je známo, bývalý předseda KDU-ČSL je navíc zastupitelem ve svém domovském Náchodě a Královéhradeckém kraji. Na komunální úrovni chce aplikovat své zkušenosti z vysoké politiky, které dostal coby místopředseda Sobotkovy vlády pro vědu a výzkum v letech 2014 -2017.

Poznamenává se, že koalice pro Královéhradecký kraj při volbách v roce 2016 získala deset procent hlasů a následně se stala součástí vládnoucí pětikoalice s ČSSD, ODS, TOP 09 a uskupením Starostové a Východočeši.

Stojí za zmínku, že koalici pro Královéhradecký kraj do minulých voleb vedl současný náměstek hejtmana Vladimír Derner (KDU-ČSL), zatímco Bělobrádek kandidoval na druhém místě, ale díky preferenčním hlasům se dostal na první místo.

Zpět do čela KDU-ČSL?

Co se týče dalších možností, ve zveřejněném rozhovoru pro MF Dnes v souvislosti se situací, do níž se strana dostala po rezignaci Marka Výborného na funkci předsedy, Bělobrádek uvedl, že nevylučuje svou kandidaturu na tento post.

Podotkl ale, že k tomu by mohlo dojít, pokud by se do lednového sjezdu strany nenašel jiný vhodný kandidát. Zde za nepřijatelnou kandidaturu označil hejtmana Zlínského kraje Jiřího Čunka. Na druhou stranu Bělobrádek by nesoutěžil s bývalým ministrem zemědělství Marianem Jurečkou a současným šéfem poslaneckého klubu KDU-ČSL Janem Bartoškem.

Když došla řada na vztah rodiny na zmíněné vyhlídky, ukázalo se, že ta z toho moc nadšena není.

„Tak ona si to samozřejmě nepřeje, abych kandidoval. Proto také neříkám, že budu kandidovat nebo že to zvažuji, ale že to nevylučuji. Nechávám to otevřené a doufám, že se objeví alespoň jeden dva kandidáti, pro které budu moct bez jakéhokoli zaváhání zvednout ruku,” uvedl politik.

Nechybělo v rozhovoru i téma roztroušené sklerózy, kterou Bělobrádek trpí ve světle většího rizika v případě návratu do čela KDU-ČSL.

„Můj zdravotní stav je, řekl bych, velmi stabilizovaný a já mám štěstí, že ten průběh je velmi mírný. Nechci a ani nemůžu si stěžovat, protože jsem rád za to, že mě nemoc v podstatě v politické funkci neomezuje,” okomentoval situaci politik.