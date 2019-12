„Pane Fialo, s tou superhrubou vás spláchl jak malého kluka!“ Sociální sítě zuří po ostré debatě Babiše a Fialy

O čem politici během pořadu promluvili?

Hádka kvůli šéfovi zdravotnictví

Byla vznesena otázka ohledně českého zdravotnictví a kritiky nynějšího ministra Adama Vojtěcha. Babiš se Vojtěcha zastal a uvedl, že zdravotnictví se zlepšilo a přišla nová éra. Podle premiéra ODS by se nemělo radit v této otázce, jelikož Mark Šnajdr (člen ODS a bývalý 1. náměstek ministrů zdravotnictví) podle Babiše zdravotnictví zpustošil.

„Šnajdr byl největší zločinec v českém zdravotnictví. Po Praze se říkalo, že když údajně ukradl jednu miliardu, tak dělal mejdan. Když za nás někteří ti ředitelé skončili ve vězení, tak jsem jim říkal ‚šnajdroidi‘. Já nevím, že má pan Fiala odvahu tady o tom mluvit. ODS nám nemá co mluvit do zdravotnictví. My jsme tam dodali peníze,“ rozčiloval se Babiš.

Dále se pustil i do samotného šéfa strany. „Vy tady reprezentujete značku ODS, která byla založena v roce 1991, která rozvrátila naše hospodářství a nechala ho rozkrást. Já jsem založil protikorupční hnutí. Pane Fialo, vy jste slušný člověk, ale vy máte problém, že vás zvolili kmotři,“ řekl premiér.

Fiala mu oponoval a zdůraznil, že se nechtěl vracet do daleké minulosti, chtěl se bavit jen o šesti letech, během nichž řídil Babiš tuto zemi z pozice premiéra nebo ministra financí. Ale když se Babiš přece jen vrátil do daleké minulosti, Fiala tedy udělá totéž. „Já bych rád reagoval. Já jsem ty kmotry neznal, to vy jste s nimi hrál tenis, to vy jste s nimi bohatl,“ vrátil Fiala ránu Babišovi.

Superhrubá mzda

Když přišla na přetřes otázka superhrubé mzdy, Babiš označil návrh ODS za „megapodvod“.

„To je největší podvod ODS na voliče. Oni chtěli udělat rovnou daň, ale nevyšlo jim to, tak udělali superhrubou mzdu. To je megapodvod. Podvedli lidi. A víte, kolik by to stálo peněz, kdyby se zrušila superhrubá mzda příští rok? 80 miliard! Schodek by byl 120 miliard! Ratingy by byly pryč a ekonomika by šla do kopru. Toto je demagogie, zničilo by to naši ekonomiku,“ prohlásil Babiš.

Moderátor Václav Moravec poté přehodil debatní výhybku.

Fiala konstatoval, že současná vláda vydává na investice méně, než vydávaly vlády ODS za časů krize. Babiš okamžitě oponoval, že investice do dopravní infrastruktury rostou a ministři dopravy za hnutí ANO zahajují nové a nové stavby dálničních kilometrů, zatímco vláda ODS v podstatě žádné stavby nezahájila. Fiala hned dodal, že za dobu, kdy se Andrej Babiš podílí na vládě v této zemi, za šest let, se podařilo otevřít jen pár kilometrů dálnic, což považuje za tristní.

„Když ta vláda nastupovala, tak jsme byli na nějakém 65. místě,“ vmetl Fiala Babišovi do tváře s tím, že po šesti letech jeho vlády jsme klesli pod 150. příčku. „Tak když má pan premiér rád čísla, tak tady je vidět, kam to ta vláda dovedla,“ uvedl Fiala.

Reakce na internetu

Sociální sítě bouřlivě reagovaly na rozhovor politiků. Voliči ODS podporovali svého předsedu.

„Pane Fialo, máte silné nervy. Já bych se tam asi už neudržel a jednu bych tomu falešnému člověku vlepil. I když vím, že by to bylo špatně,“ napsal sledující Milan Švenger.

„Pane Fialo, Vaše dnešní diskuse byla vynikající. Někdo už konečně musí nastavit zrcadlo AB. Doufám, že v politice bude v budoucnu více lidí jako vy!“ dodal Jakub Janda.

Někteří uživatelé však poznamenali, že předseda vlády byl přesvědčivější.

„Petr Fiala byl proti Andreji Babišovi slabý, ne pro své kvality, ale protože si nese na zádech batoh sponzorů a kmotrů ODS, kteří tunelují a vykrádají republiku. A tomu se Petr Fiala ani ve vládě řízené Janou Nagyovou nenašel odvahu vzepřít,“ napsal Radomír Silber.

„Fiala je ubožák, vidí jen sám sebe, bleje blbosti a neumí udržet nervy je to hloupý člověk hrající si na inteligenta a spasitele skončí špatně a nikdo po něm nevzdechne,“ dodal uživatel Petr Merhaut.