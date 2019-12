Babiš odmítl závěry „Bakalova Respektu“. Facku dostala i Česká televize. O co šlo?

Týdeník Respekt přinesl informace, že zpráva Evropské komise potvrzuje střet zájmů premiéra Andreje Babiše. Má se jednat o údajný vliv premiéra na společnost Agrofert.

„Bakalův Respekt neříká pravdu, protože to samozřejmě není definitivní zpráva a já teda nevím, co potvrdil, ale v každém případě není pravda, co zveřejnila Česká televize a Bakalův Respekt, že je to konečná podoba auditní zprávy,“ citují slova premiéra České noviny.

Zprávu ovšem označil za definitivní v pátek mluvčí Evropské komise.

Andrej Babiš řekl, že Česká republika bude mít od doručení českého překladu zprávy dva měsíce na uplatnění svých připomínek. Stejné informace sdělilo i ministerstvo pro místní rozvoj, píše portál.

„Takže určitě ČR, která už na začátku to odmítla, to bude odmítat nadále,“ prohlásil premiér. Poukázal i na pozoruhodnou skutečnost, že rozhodnutí Evropské komise přišlo jen několik okamžiků poté, co začalo fungovat její nové složení.

Premiér Babiš tvrdí, že Evropská komise vykládá český zákon o střetu zájmů absurdně a nesmyslně. Trvá na tom, že se společností Agrofert naložil v souladu s literou zákona – uložil ji do svěřeneckého fondu.

Nehledě na zprávy týdeníku Respekt nechce ministerstvo pro místní rozvoj zprávu Evropské komise zveřejnit. Evropská unie žádala o důvěrné zacházení s tímto materiálem, píší Novinky.cz.

Auditní zpráva o střetu zájmů premiéra

Zpráva Evropské komise byla do České republiky zaslána v pátek. Její obsah nebyl publikován a závěry oficiálně nejsou známé. V předběžné zprávě z jara letošního roku, jež se dostala do médií, komise tvrdila, že český premiér je ve střetu zájmů. Důvodem pro toto konstatování byl údajně přetrvávající vliv na společnost Agrofert. A to i přesto, že ho premiér vložil do svěřeneckých fondů.