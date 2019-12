„Blanický rytíř“ generál Pavel uvedl podmínky, za kterých bude kandidovat v prezidentských volbách

O možné účasti generála Pavla v závodě o post prezidenta České republiky v roce 2023 se mluvilo již dříve. Nyní generál vysvětlil, že pokud budou kandidovat politici, kteří jsou pro zemi nebezpeční, určitě vstoupí do voleb.

„Pokud uvidím, že do příští prezidentské volby půjdou lidé, kteří budou evidentně volitelní a budou podle mého názoru představovat pro tento stát spíš nebezpečí, tak pak do toho půjdu, protože to budu považovat za svoji povinnost,“ prohlásil. Moderátor to komentoval, že jeho úloha se podobá blanickým rytířům. „Dá se to tak říct,“ uznal generál.

Když se Veselovský zeptal, jací politici podle jeho názoru představují pro zemi nebezpečí a mohou ho přimět kandidovat, generál odpověděl, že v Čechách jsou lidé, kteří se netají sympatiemi k Rusku, Číně nebo se inspirují u premiéra Orbána. Bývalý člen Komunistické strany dodal, že v takovém modelu prý žít nechce a bude mu bránit.

„Já myslím, že ani maďarský, ani ruský, ani čínský model není ten, ve kterém bych chtěl žít, takže v takovém případě bych udělal všechno pro to, abych se pokusil tomu zabránit,“ řekl.

Co ještě vyprávěl Pavel?

Během rozhovoru oba promluvili také o členství generála v KSČ. Pavel oponoval, že byl ve straně čtyři roky, ale v armádě demokratické země byl 29 let. „I kdybych měl poměřovat, co se mi podařilo pokazit za ty 4 roky, případně udělat dobrého za těch 29 dalších let, tak v tom vidím určitě spíš to dobré,“ zhodnotil. Dodal, že necítí potřebu se nějak omlouvat a žádnou alternativu tehdy neměl.

Zmíněn byl i jeho vztah k prezidentovi, kde Pavel zopakoval svou myšlenku, že lidé v okolí Miloše Zemana mu škodí: „Škodí mu tím, že se staví do jiných rolí, než jim přísluší, případně i svými vazbami. To si myslím, že škodí víc než jeho vlastní výroky.“ Prohlásil, že se za konkrétní výroky prezidenta stydí.