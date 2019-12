„Bude zapotřebí scénář Hongkong, Chile, Libanon.“ Vyzývá Jiří Pehe k násilnému převratu proti Andreji Babišovi?

„Pokud bude chtít občanská společnost donutit po auditu EK (Evropské komise - red.) Babiše k odchodu, nebudou stačit demonstrace ve festivalovém duchu jednou za dva tři měsíce,“ napsal na svém Facebooku Jiří Pehe.

Podle jeho názoru bude ke svržení vlády potřeba provést scénář jako v Hongkongu, kde docházelo k násilným střetům s policií, kde se v minulosti dokonce „demokratická opozice“ pokoušela upálit lidi s nepohodlnými názory.

„Bude zapotřebí scénář Hongkong, Chile, Libanon. Tedy demonstrace každý den, dokud AB neodejde. Máme na to? @milionchvilek,“ dodal Pehe a celé své vyjádření adresoval spolku Milion chvilek pro demokracii.

​Komentátor tak reaguje na informace tom, že do České republiky před několika dny dorazil údajně definitivní audit Evropské komise, který má, podle některých médií, poukazovat na střet zájmů premiéra Andreje Babiše.

„Já jsem se k tomu v minulosti vyjádřil, že to považuji za účelovou záležitost. Nechápu, jak si Evropská komise může dovolit vykládat české zákony. Evropská komise vykládá český zákon, který se jmenuje Lex Babiš, to je zákon proti Babišovi, aby Babiš nebyl v politice. Na druhou stranu Ústavní soud to tam má již tři roky. Ten zákon je proti evropským zákonům, popírá moje základní práva vlastnit a angažovat se ve věci veřejných. Já jsem strašně zvědavý, jak rozhodne Ústavní soud. Považuji za neuvěřitelné, že Evropská komise se vyjadřuje k zákonu, který byl speciálně napsán proti Babišovi a vlastně říká, že ten zákon je špatně. Já jsem postupoval podle toho zákona. (…) Vůbec nechápu, jakým způsobem mohla Evropská komise k tomu dospět,“ prohlásil o auditu Evropské komise premiér Andrej Babiš a dodal, že Česká republika audit jako konečný akceptovat nebude.

Pokus o převrat a volání po násilí

Na slova Jiřího Peheho upozornil i mluvčí prezidenta republiky Jiří Ovčáček. Ve svém vyjádření podtrhává, že se jedná o volání po násilí.

Měl jsem pravdu. Je to faktický pokus o státní převrat. Dokonce už zaznívá volání po násilí: pic.twitter.com/k4QuqZaBgK — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) December 2, 2019

​Buď je Česko suverénní zemí, nebo protektorátem

V souvislosti s mediálním humbukem, který vznikl okolo údajně definitivní verze auditu Evropské komise, Ovčáček také zmínil, že existují pouze dvě varianty: Buď je Česká republika suverénní zemí, nebo je protektorátem řízeným nevolenými úředníky Evropské unie z Bruselu

Buď je Česká republika suverénní zemí a řídí se podle českých zákonů nebo je protektorátem, který řídí nevolení úředníci v Bruselu.



Jiné volby není. — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) December 2, 2019

​Mluvčí prezidenta Zemana v této souvislosti také dodal, že se jedná o pokus politických sil, jež nejsou schopné vyhrát volby, svrhnout vládu. Napomáhat v tomto snažení jim mají unijní úředníci z Bruselu.

Nač chodit kolem horké kaše. Oč tu kráčí?



Politické neziskovky, mainstreamová média a liberálně-levicová opozice, tedy skupiny, které nejsou schopny uspět v demokratické soutěži, se s úředníky z Bruselu za zády snaží svrhnout vládu. — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) December 2, 2019

