„Sluníčkářům se to v hlavě už úplně popletlo.“ Okamura se vysmál Milionu chvilek

Okamura na začátku videa, které pojmenoval „Milion chvilek pro nedemokracii“, hovoří o tom, jak se díval na záběry z demonstrace, kterou uspořádalo hnutí Milion chvilek pro demokracii.

„Oni pořád žádají opakovaně o odstoupení či odvolání některých politiků. Aby třeba premiér odvolal Marii Benešovou, nebo aby Andrej Babiš odstoupil. A jak víte, na jejich demonstraci na Staroměstském náměstí vystupovali politici, přímo poslanci ČSSD, KDU-ČSL, TOP 09, STAN a Pirátů,“ řekl ve videu předseda SPD a dodal, že tito poslanci vystupovali přímo na pódiu.

Okamura dále poukazuje na to, že těchto pět stran je proti odvolatelnosti politiků. Podle jeho slov právě tyto strany blokují zákon o odvolatelnosti a jak uvádí, nejde zde o demokracii.

Jde o moc

„Tady jde o moc, protože jinak by přece neměli problém podpořit tyto návrhy a naopak tam kritizují jiné, konkrétně nás, kteří tu přímou demokracii prosazujeme. Takže kdyby tyto strany se naopak spojily a společně jsme prosadili ten návrh zákona k té odvolatelnosti politiků, tak samozřejmě by to prošlo i v Senátu a ta změna by byla hotová, ale o tom už ta mainstreamová média, přestože to velice dobře ví, tak to schválně nenapíšou,“ říkal ve videu Okamura.

V popisu videa Okamura dodal, že v Česku došlo k neuveřitelné situaci, kterou následně vysvětlil.

„Ti, co blokují demokracii, sami sebe označují za demokraty – a naopak ti, co skutečnou demokracii prosazují, jsou těmito lidmi označováni za fašisty či populisty. Sluníčkářům se to v hlavě už úplně popletlo. Kocourkov. :-) Naštěstí se jim už nedaří většinu lidí oblbnout :-),“ doplnil závěrem předseda hnutí SPD.

Audit Evropské komise

Jméno Andreje Babiše je momentálně často skloňováno v souvislosti s auditem Evropské komise. Ministerstvo pro místní rozvoj včera potvrdilo , že dostalo auditní zprávu Evropské komise o možném střetu zájmů premiéra Andreje Babiše.

Opozice požaduje zveřejnění dokumentu, avšak Evropská komise „žádá o důvěrné zacházení“. Podle portálu Respekt, který odkazoval na nejmenované zdroje, potvrdil audit EK střet zájmů premiéra Andreje Babiše. Na základě toho začala opozice naléhat na premiéra, aby se buď zbavil Agrofertu, nebo odstoupil.

Předseda vlády se dnes k situaci ohledně auditní zprávy vyjádřil. „Bakalův Respekt neříká pravdu, protože to samozřejmě není definitivní zpráva a já teda nevím, co potvrdil, ale v každém případě není pravda, co zveřejnila Česká televize a Bakalův Respekt, že je to konečná podoba auditní zprávy,“ citují slova premiéra České noviny. Zprávu nicméně označil za definitivní v pátek mluvčí Evropské komise.

Kromě jiného premiér tvrdí, že Evropská komise vykládá český zákon o střetu zájmů absurdně a nesmyslně a trvá na tom, že se společností Agrofert naložil v souladu s literou zákona, a to tak, že ji uložil do svěřeneckého fondu.