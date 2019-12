Piráti chtějí pořádně zatopit Babišovi. Podali kvůli dotacím pro Agrofert trestní oznámení

Pirátská strana ve své zprávě informovala, že již na začátku listopadu podali její zástupci trestní oznámení kvůli střetu zájmů předsedy vlády Andreje Babiše.

„Piráti dosud nashromáždili celou řadu zcela zásadních materiálů, analýz a svědectví, která jasně ukazují, že předseda vlády Andrej Babiš ovládá koncern Agrofert a je tudíž ve střetu zájmů. Proto podle Pirátů existuje důvodné podezření, že dochází mimo jiné k aktivnímu ovlivňování dotační politiky, čímž mohlo dojít například k porušení povinnosti při správě cizího majetku, zneužití pravomoci úřední osoby nebo spáchání dotačního podvodu,“ stojí na internetových stránkách Pirátské strany.

Strana ve svém vyjádření dále píše, že trestní oznámení byla nucena podat, neboť nebylo vyhověno jejich předchozím výzvám k „dodržování zákona“, které členové strany, podle vlastních slov, opakovaně posílali státním úředníkům, aby se tu drželi stávající legislativy.

„Dopracovali jsme se rovněž k dokumentům, které společnosti z koncernu Agrofert dokládaly při získávání dotací a veřejných zakázek a přitom obsahovaly prokazatelně nepravdivé informace. V této věci mohlo být spácháno až sedm trestných činů,“ cituje webová stránka Petra Fojtíka z analytického týmu Pirátů.

Senátor Lukáš Wagenknecht k situaci dodal, že se s největší pravděpodobností jedná o systémovou korupci, jež „se projevuje převzetím státu pro osobní výhody pana premiéra Babiše“. Andrej Babiš by podle jeho slov měl usilovat o realizování zájmů České republiky, a ne sledovat zájmy jeho bývalé společnosti Agrofert. Senátor dodal, že pokud za současné situace nějaká osoba dá dotaci společnostem z koncernu Agrofert, měl by počítat s vysokým rizikem trestního postihu.

Auditní zpráva o střetu zájmů premiéra

Auditní zpráva Evropské komise zaměřující se na údajný střet zájmů premiéra Andreje Babiše byla do České republiky zaslána v pátek. Její obsah nebyl publikován a závěry oficiálně nejsou známé. V předběžné zprávě z jara letošního roku, jež se dostala do médií, komise tvrdila, že český premiér je ve střetu zájmů. Důvodem pro toto konstatování byl údajně přetrvávající vliv na společnost Agrofert. A to i přesto, že ho premiér vložil do svěřeneckých fondů.

Spekulace některých médií o obsahu zprávy Evropské komise premiér Babiš odmítl, stejně jako fakt, že se jedná o konečnou verzi zprávy.