Němci chtějí spolupracovat s Ruskem, jenom část našich politiků trvá na svém, komentoval generál Kostelka průzkum o NATO

Podle posledního průzkumu chtějí Němci snížit svou závislost na Spojených státech a posílit spolupráci s Ruskem. Podle generála Miroslava Kostelky je to v kontrastu s názory řady českých politiků.

Podle průzkumu YouGov, na který se odvolává Deutche Welle, se celkem 55 % Němců domnívá, že by evropští členové Severoatlantické aliance (NATO) měli být schopni postarat se o svou obranu i bez pomoci Spojených států.

Dále se 23 % německých občanů domnívá, že by Spojené státy měly stáhnout svou armádu z Německa, a to alespoň částečně, a dalších 26 % zastává názor, že by vojáci ze země měli odejít úplně.

Němci by také rádi viděli posílení spolupráce mezi NATO a Ruskem, a to místo toho, aby se spoléhali na zastrašování. Tento názor vyslovilo 54 % respondentů. Asi 37 % dotázaných se vyslovilo pro zrušení sankcí proti Rusku, zatímco sankce by zachovalo 34 % lidí.

Již dříve německá kancléřka Angela Merkelová varovala, že Německo nemá prostředky na to, aby se bránilo samo. Před odletem do Londýna, kde probíhá summit NATO, se zavázala, že její země postupně zvýší výdaje na obranu ze současných 1,4 % HDP na 2 % HDP. S tím však podle průzkumu nesouhlasí 42 % Němců. Každopádně 54 % dotázaných uvedlo, že Severoatlantická aliance, jež letos slaví 70. výročí, je stále nezbytnou organizací.

Průzkumu, který si objednala německá agentura DPA, se zúčastnilo 2 049 lidí. Uvádí se, že probíhal v období od 29. listopadu do 2. prosince.

V Česku na něj reagoval bývalý ministr obrany (2003 – 2004) a velvyslanec v Rusku (2005 – 2009), generál Miroslav Kostelka. Podle něj průzkum vyjadřuje trend, který se mnozí lidé v Česku snaží ignorovat.

„A část našich politiků stále trvá na svém. Je to asi tak stejné jako dříve vrchnost odmítala Gorbačovu perestrojku,“ poznamenal Kostelka na svém Facebooku.

Summit NATO

„Jsme si vědomi, že rostoucí vliv a mezinárodní politika Číny představují jak příležitosti, tak výzvy, jimiž se aliance musí společně zabývat,“ cituje z něj agentura DPA.

V úterý 3. prosince začal v Londýně dvoudenní summit Severoatlantické aliance. Českou republiku reprezentuje prezident Miloš Zeman. V závěrečném prohlášení šéfové vlád a států poprvé uvedli Čínu jako možnou hrozbu.

O Rusku podobně jako v předchozích summitech v deklaraci mluví jako o zemi, jejíž agresivní chování představuje „ohrožení euroatlantické bezpečnosti“. K zintenzivnění dialogu s Ruskem dříve vyzval francouzský prezident Emmanuel Macron.

Nicméně ve svém prohlášení lídři NATO pouze uvádí, že je jsou otevřeni dialogu s Ruskem, pouze pokud to chování Moskvy dovolí.