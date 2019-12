Společné úsilí britských, švýcarských, francouzských a amerických zpravodajských služeb přineslo na svět seznam patnácti osob, které jsou údajně ruskými špióny, kteří se pohybovali napříč Evropou přes francouzské Horní Svajsko v letech 2014 až 2018. O této skutečnosti informoval list Le Monde.

Vyšetřovatelé tvrdí, že se dotyčné osoby pohybovaly v tomto regionu, hlavně ve městech Chamonix, Evian a Annemasse. Dokonce se jim údajně podařilo odhalit místa, kde tito lidé jedli, spali a nakupovali. Nicméně není zcela jasné, zda se těmito aktivitami mohou zabývat pouze špióni.

Přestože list poznamenal, že se vyšetřovatelům nepodařilo nalézt nějaký materiál nebo zbraně, které by údajní agenti zanechali, nebránilo to vysoce postavenému příslušníkovi francouzských tajných služeb spekulovat, že „nejpravděpodobnější hypotézou je, že to (Horní Savojsko, pozn. red.) lze považovat za základnu pro všechny tajné operace, které provedla jednotka 29155 v Evropě“.

„Highly likely“

Jak poukazuje Le Monde, zmíněné vyšetřování bylo odstartováno po loňské otravě Sergeje Skripala a jeho dcery Julie v britském Salisbury. Tehdejší premiérka Spojeného království Theresa Mayová uvedla, že za tím „s největší pravděpodobností“ (highly likely) stojí Rusko.

Britské úřady později nazvaly dvě jména ruských občanů: Alexandra Petrova a Ruslana Boširova, kteří se svým způsobem pro některé stali Patem a Matem mezinárodní špionáže. Jejich jména měla být pseudonymy dvou agentů GRU. Dostatečné důkazy, které by to potvrzovaly, ale nebyly představeny.

Dlouhé vyšetřování, které proběhlo bez ruské účasti, přestože Moskva nabízela svou asistenci, přineslo velké množství obvinění, ale pouze málo konkrétních důkazů. Žádný z podezřelých totiž nebyl spatřen, aby nějakým způsobem vstoupil do kontaktu se Skripalem nebo manipuloval s otravnými látkami v Salisbury. Spolu s tím Londýn urputně odmítal poskytnout přístup ruským zástupcům k Sergeji a Julii Skripalovým, obětem údajného útoku.

Sejměte špióna

Minulý týden nizozemské úřady ohlásily, že zatkly a deportovaly skupinu údajných ruských agentů GRU, kteří se podle nich pokoušeli provést kybernetický útok proti Organizaci pro zákaz chemických zbraní (OPCW).

Nalezené důkazy údajně zahrnovaly účet za taxi, ze kterého bylo patrné, že jeli z budovy GRU v Moskvě. Zda to je důkaz jejich nekompetence, nebo nekompetence někoho jiného, zatím není jasné.

Švýcarská dochvilnost

„Nemohu vám poskytnout mnoho podobností o ruských aktivitách ve Švýcarsku, ale je jasné, že jsou aktivnější než dříve,“ řekl pouze. „Nemohu vám říci, o kolik jde špiónů, ale je to značný počet,“ dodal.

Nepopulární názor

Brzy po incidentu šéf švýcarské tajné služby Jean-Philippe Gaudin prohlásil, že v jeho zemi rostou ruské špionážní aktivity. Neposkytl ale žádné konkrétní příklady.

Nezapomínejme, že ruská občanka Maria Butinová musela strávit rok v americkém vězení poté, co byla obviněna ze spiknutí, když jednala jako zahraniční agent, aniž by to oznámila americkému ministerstvu spravedlnosti. Množství médií ji okamžitě označilo za špiónku, aniž by existovaly důkazy, které by to potvrzovaly.

Jsou všude

Vypadá to, že podezření neuniknou ani obyvatelé moří. Například běluha, kterou natočili na kameru, jak hraje rugby se skupinou jihoafrických námořníků poblíž Arktidy. I ona byla označena za „ruského špióna“, a to poté, co byl na jejím postroji objeven anglicky psaný text „Equipment St. Petersburg“.