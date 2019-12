Bartošek oznámil svou kandidaturu na post šéfa lidovců

„Po zvážení všech okolností a na základě podpory, kterou mi vyjádřili členové z regionů, jsem se rozhodl na nadcházejícím sjezdu kandidovat na předsedu,“ stojí v Bartoškově příspěvku. Bartošek se o post ucházel již letos na jaře, do druhého kola však nepostoupil.

Uvádí se, že Zdechovský, který má také zájem o post předsedy KDU-ČSL, chce nabídnout konzervativnější pohled, který se soustředí na ekonomiku, transparentnost a budování značky. Ze strany Bartoška zase zaznělo, že jako šéf lidovců by rád zvýšil zastoupení žen ve vedení strany, v českém Parlamentu a také v krajích. Dle jeho slov potřebuje strana také omladit. Co se témat týče, která by podle něj měla strana rozebírat, zmínil ekologii, podporu malých a středních podnikatelů, boj s chudobou a v neposlední řadě vědu, výzkum a vzdělávání.

Výborný končí jako šéf lidovců

V polovině listopadu oznámil poslanec Marek Výborný, že k lednu roku 2020 skončí jako předseda strany KDU-ČSL. Podle všeho má Výborný odstoupit k termínu mimořádného sjezdu, který by se měl uskutečnit dne 25. ledna následujícího roku. Mandát poslance by si ale Výborný zatím měl ponechat.

Již dříve však kolovaly zvěsti o tom, že poslanec zvažuje odchod z čela lidovců. Více se začaly šířit poté, co poslanci letos v září zemřela manželka, se kterou má tři malé děti. Jeho manželka byla ochotnická herečka, klavíristka a profesorka na konzervatoři v Pardubicích. Podle jeho vyjádření, které zveřejnil na sociální síti, je pro něj rodina přednější než práce. Jak sám uvedl, chce svým dětem věnovat maximum času a být jim nablízku v tak nelehké situaci.

Na sociální síti k příspěvku připojil i rodinnou fotografii. Na celostátní konferenci pak z jeho úst ještě zaznělo, že „pro KDU-ČSL je prostě rodič víc než politik a rodina je víc než politika“.

Výborný na postu předsedy

Marek Výborný stanul v čele KDU-ČSL letos v březnu. Na daném postu tak po více než osmi letech nahradil Pavla Bělobrádka. Tehdy byl do vedení strany zvolen zhruba dvěmi třetinami delegátů.

Již v roce 2012 se stal zastupitelem Pardubického kraje. Z dané funkce však brzy odstoupil, jelikož se stal ředitelem pardubického gymnázia Mozartova a ze zákona tak nemohl být zastupitelem a ředitelem zároveň.

Otcem Marka Výborného je někdejší místopředseda KDU-ČSL, ministr obrany a bývalý soudce Ústavního soudu a nyní Nejvyššího správního soudu (NSS), Miloslav Výborný.