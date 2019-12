„Pokloňte se za pomoc Praze, ale…“ Prezident Zeman vysvětlil, proč by neměl byt postaven pomník vlasovcům

„Máme tady několik dnů, kdy objektivně řečeno vlasovci skutečně pomohli Praze. To nelze popřít. A prý asi tři stovky z nich tady padly. Na druhé straně tady máme historii Ruské osvobozenecké armády vedené generálem Vlasovem, která je ve všech armádách světa kvalifikována jako válečná zrada, a ve všech armádách světa se váleční zrádci popravují,“ zopakoval svůj názor Zeman.

Dále zazněla otázka, jak se to slučuje s tím, že v roce 2015 při návštěvě Ruské federace rovněž mluvil o uctění památky padlých vlasovců, Zeman odpověděl příslovím: „Za staré zásluhy se hluboko pokloňte, za nové zločiny z hrušky dolů. Já bych to obrátil. Pokloňte se za pomoc Praze, ale nezapomeňte na staré zločiny.“

O pomníku v městské části Řeporyjí, který chce postavit tamní starosta Pavel Novotný(ODS), bude jednat zastupitelstvo již 16. prosince. V Řeporyjích se totiž 6. května 1945 ubytovali generálové Vlasov a Buňačenko.

Zeman o Novotném

O starostovi prezident již promluvil dříve v pořadu Týden s prezidentem na TV Barrandov.

„Ale tak, o tomto člověku je známo, že je to podobná postava, jako byl radní Lang v Jesenici. No, tak jednoho krásného dne to poznají i řeporyjští občané a třeba ho příště nezvolí starostou,“ řekl o Novotném Zeman ve čtvrtek 28. listopadu.

Poté se pokusil nastínit svůj názor i na vlasovce: „Ano, vlasovci mají dvojí tvář. Je pravda, že pomohli zachránit Prahu. Ale je také pravda, že předtím dlouhá léta byli zrádci své vlastní země a teď je samozřejmě otázka, zda se vykoupí několikadenním, doslova několikadenním jednáním pozitivního typu a zda se zapomene na jejich vlastizradu. Já si myslím, že by se zapomínat nemělo.“