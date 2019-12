Průzkum: Trikolóra poprvé prolomila pětiprocentní hranici. Na postup do Sněmovny by to stačilo

Podle výsledku listopadového průzkumu, který provedla agentura Kantar CZ, na politické scéně dochází k určité dynamice, co se týče rozložení politických sil.

Jde především o hnutí Trikolóra, které se poprvé dostalo nad pětiprocentní hranici, kterou musí ve volbách strany překonat, pokud se chtějí dostat do Sněmovny. Informuje o tom ČTK.

Jak vyplývá z volebního modelu, který zveřejnila Česká televize, volby by tradičně vyhrálo ANO, které si ale proti říjnu pohoršilo o tři procentní body na 28,5 procenta.

Piráti přišli o 3,5 procentního bodu a poskočili na 13,5 procent. Tím pádem klesli na třetí místo za ODS, která zafixovala ukazatel 14,5 procenta, což je o dva procentní body lepší výsledek, než jakého dosáhla strana v říjnu.

Podotýká se, že zbylé parlamentní strany se pohybují v rozmezí od 6,5 do 4,5 procent. Jak ukazují zveřejněné údaje, z dalších stran by STAN, SPD a Trikolóra získaly 6,5 procenta, ČSSD by získalo šest procent, TOP 09 5,5 procenta, KSČM – pět procent. Pod pětiprocentní hranicí se nachází KDU-ČSL.

Zmíněný vývoj preferencí je odůvodněn některými událostmi. Co se týče hnutí ANO, zde agentura připomněla demonstraci na Letné, jíž musel čelit Andrej Babiš. Pokud jde o stranu Piráti, ta měla vnitrostranický problém. Zdůrazňuje se, že členové strany hlasovali o odvolání Jakuba Michálka z pozice místopředsedy kvůli obvinění z nevhodného chování. Navzdory tomu, že se Michálkovi se podařilo hlasování ustát, vedení ale kvůli tomu opustil europoslanec Mikuláš Peksa.

Uvádí se, že Kantar CZ také nově provedl modelování počtu mandátů, které by strany a hnutí získaly, pokud by se volby do Sněmovny konaly v době sběru dat.

Získané údaje napomohly dospět k závěru, že by ANO získalo 84 mandátů, Piráti by získali 37 a ODS 32. KSČM a STAN by měly po jedenácti křeslech, SPD devět, TOP 09 a ČSSD osm.

Na zveřejněný výsledek své strany již zareagoval předseda hnutí Trikolóra Václav Klaus mladší, a to i poněkud s humorem.

Hned se objevila spousta komentářů od uživatelů Facebooku.

„Dalo se to čekat, má rozumné názory a taková strana je v dnešní době velice potřebná!!“ napsala Zdena Chrásková.

Někteří přišli i s obsažnější poznámkou.

„Kantar je třeba brát s rezervou, ANO u nich má vždy cca o 5 % méně než všude jinde, o to víc je překvapující výsledek Trikolóry, může to znamenat, ze podpora je i o něco výše,“ uvedl Jakub Wondreys.