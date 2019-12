Na ukrajinském Majdanu se sešly tisíce lidí. Na pódiu si mluvčí neberou u mikrofonu servítky. „Vy nepoletíte z Paříže do Kyjeva, ale z Paříže do Rostova (na Donu – red.). Když to nebude zítra, tak o trochu později,“ prohlásil Vitalij Gajdukevič směrem k prezidentu Zelenskému.

Narážka na ruské město je silnou připomínkou toho, že na Ukrajině nadále vládne „majdanovská demokracie“. Úřadující prezident Zelenský by tak mohl dopadnout jako bývalý prezident Ukrajiny Viktor Janukovič, pokud nedosáhne toho, co si přeje opozice.

Bývalý prezident Janukovič byl svržen v únoru roku 2014 po násilných protestech v centru Kyjeva, kde bylo zabito více než 100 lidí. Utekl na Krym a následně do Rostova na Donu v jižní části Ruska. Prohlásil, že byl podniknut pokus o jeho zavraždění.

„Majdan znovu a znovu ukazuje, že na Ukrajině mají moc lidé,“ prohlásil Gajdukevič k davu, který pokřikoval slogany o tom, že Zelenský by měl být okamžitě vyhozen z postu, pokud udělá něco „špatně“.

Setkání v normandském formátu se provádí za účelem pokusu o nalezení řešení konfliktu na východě Ukrajiny. Stojí za zmínku, že jako první se Zelenský setká s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Ukrajinci od Zelenského hodně očekávají.

Opozice prohlásila, že nepřijme „mír za jakoukoli cenu“ a trvá na tom, že Zelenský nesmí dělat žádné kompromisy, co se týče ukrajinského kurzu do Evropy a směrem k „deokupaci a návratu Krymu“, který se v roce 2014 po nelegálním převratu na ukrajinském Majdanu vrátil zpět do Ruska.

„Západ už má Ukrajiny plné zuby“

Západní státy podle analytičky Terezy Spencerové mají „ukrajinského problému“ plné zuby a také hledají jeho řešení. Analytička k tomu na konci minulého měsíce dodala, že ohledně této otázky se „skoro žádné západní kalkuly „nesetkaly“ s realitou“. Za jeden takový označila spojení sankcí a zhoršení vztahů s Krymem, „který Rusko - bez války – nevzdá“.