Neporazitelný Babiš, Kalousek do basy, „drzý“ Jakub Michálek, extrém Pavla Novotného: komentátor XTV pálil ostrými

Prvním tématem byl premiér Andrej Babiš a obnova jeho trestního stíhání, o němž rozhodl nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman.

„Pro Babiše se nic nemění. (…) Ale opozice se tím opíjí už dva roky, začali před sněmovními volbami v roce 2017 a od té doby nepřišli s žádným tématem, se kterým by mohli politicky Babiše porazit,“ prohlásil komentátor a dodal, že opozice se na premiéra nyní po obnovení trestního stíhání znovu upne.

Trestní stíhání premiéra Babiše může, podle komentátora Petra Holce, běžet „do nekonečna“. Pavel Zeman, nejvyšší státní zástupce se prý „přimknul k opozici“. V souvislosti s tím ještě dodal, že konání státního zastupitelství poškozuje obraz právního státu, jelikož lidé nedokážou pochopit, co se v případě trestního stíhání premiéra po několika letech vyšetřování děje.

„Drzí“ Jakub Michálek

Jedním z témat, které Petr Holec na XTV komentoval, byly i slova Jakuba Michálka z Pirátské strany o tom, že TOP 09 by měla zaniknout.

„On myslí na sebe a TOPka mu v té opozici překáží. Nicméně snad poprvé se Michálek přiblížil k pravdě, a to v tom, že v opozici je příliš mnoho stran na to, aby mohly porazit ANO. Důsledek (velkého počtu stran – red.) je takový, že Andreje Babiše nikdy neporazí. Jsou tam čtyři strany, které se pohybují kolem 5 %, to je blízko komatu,“ prohlásil Holec s tím, že Jakub Michálek je „snad nejdrzejší politik“.

„Podívejte se na něj! Málokdo je tak děsivý jako on. Já myslím, že on by vás zavřel i bez soudu. To možná bude příští stupeň. Pokud TOPka nezanikne, tak zavře Kalouska. On chce být ministrem spravedlnosti,“ dodal. V případě Jakub Michálka se podle jeho slov vracejí 50. léta komunistického Československa.

„Tohle (Michálek – red.) by mohl být mladý nejvyšší státní zástupce nebo soudce, který zavře půlku země,“ uzavřel téma diskuze o Jakubu Michálkovi komentátor. „Ale budete mít ve vězení Wi-Fi. To vám zařídí.“

Téma Pavel Novotný

„Je pravda, že jdeme od extrému k extrému,“ řekl komentátor o starostovi Řeporyjí Pavlu Novotném, který v minulosti přijel na multikáře k ruskému velvyslanectví v Praze, aby tam předal dopis pro ruského prezidenta Vladimira Putina.

Podle Holce to „nic neznamená“. „Jedná se o osobní PR Pavla Novotného. Je to bulvární novinář,“ dodal. Dopis od Novotného prý Vladimira Putina vůbec nebude zajímat. „Myslíte, že Řeporyje hýbou světem?“ ptal se Holec.

„Urputné hovado“ Andrej Babiš

Andrej Babiš včera na svém Facebooku o sobě hovořil jako o „urputném hovadu“, jelikož se nechystá odstoupit nehledě na veškerý mediální tlak, který je proti němu směřován. Poukázal hlavně na obnovenou kauzu Čapí hnízdo a na audit Evropské komise, který má hovořit o jeho údajném střetu zájmů.