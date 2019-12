Levicová strana v Německu vyzvala vládu, aby zavedla poplatky za plyn z USA

„Vláda by měla okamžitě reagovat všemi dostupnými diplomatickými opatřeními, ale také cílenými opatřeními proti hrozbě amerických sankcí vůči společnosti Nord Stream 2. Měla by také vybírat dovozní cla na zkapalněný zemní plyn ze Spojených států," uvádí tisková zpráva politikova slova.

Výbory pro zbrojení Sněmovny reprezentantů a Senátu USA se dohodly o rozpočtu na obranu na rok 2020. V něm jsou opět stanoveny finanční prostředky na „boj proti Rusku“ v různých oblastech. Schválený návrh zákona zejména stanoví sankce kvůli výstavbě plynovodů Nord Stream 2 a Turecký proud. Nyní by měl dokument podepsat prezident USA.

Výzva k ochraně plynovodu před sankcemi USA

Již dříve poslanci Německého spolkového sněmu ze strany Alternativa pro Německo (AfD) vyzvali vládu, aby ochránila evropské společnosti, které jsou zapojeny do projektu plynovodu Nord Stream 2, před americkými sankcemi.

Poslanci označili projekt za „nezbytný prvek dodávek energie do Německa“ a poznamenali, že jeho realizace slouží především zájmům Německa a Evropy.

„Jakékoli zpoždění při uvedení Nord Stream 2 do provozu ohrožuje německé zásobování energií a je třeba se mu vyhnout. Federální vláda by měla spolu s dalšími evropskými zeměmi připravit opatření, která učiní sankce neúčinnými,“ uvádí se v prohlášení.

Členové AfD také vyzvali úřady, aby rezervovaly prostředky od Německé rozvojové banky v případě zvýšených nákladů a výloh na výstavbu plynovodu a infrastruktury.

Nord Stream 2

Kongres USA plánuje zastavit realizaci projektu plynovodu Nord Stream 2 prostřednictvím zákona o národní obraně na rok 2020, prohlásil dříve předseda senátního výboru pro zahraniční věci Jim Risch v rozhovoru pro Defense News. Podle jeho slov byl návrh zákona doplněn sankcemi vůči společnostem, které se projektu účastní. Risch zároveň podotkl, že Sněmovna reprezentantů a Senát nedosáhly zatím definitivní shody v tomto návrhu zákona.

Projekt Nord Stream 2 předpokládá výstavbu dvou linek plynovodu o celkové kapacitě 55 miliard krychlových metrů plynu ročně od pobřeží Ruska přes Baltské moře do Německa. Měl být dokončen v roce 2019. Plynovod povede přes územní vody nebo výlučné ekonomické zóny Ruska, Finska, Švédska, Dánska a Německa. Proti Nord Stream 2 aktivně vystupuje Ukrajina, která se obává ztráty zisků z tranzitu ruského plynu, a řada evropských zemí včetně Polska, Lotyšska a Litvy a také USA, které prosazují v EU svůj zkapalněný zemní plyn. Označují projekt za politický a ohrožující energetickou bezpečnost Evropy. Ruská strana nejednou prohlásila, že projekt plynovodu Nord Stream 2 je čistě komerční a konkurenční, a poukázala na to, že nepředpokládá zastavení tranzitu ruského plynu přes Ukrajinu do EU.