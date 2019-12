Nový investiční plán do roku 2050 byl zveřejněn. Počítá s projekty za osm bilionů korun

Uvádí se, že mezi investiční strategické oblasti řadí plán dopravu a průmysl. Co se týče dalších oblastí, mezi ně patří energetika, vzdělávání, podnikání a obchod, dále výzkum a vývoj, investice do regionů, zdraví, kultura či bezpečnost. Projekty, které plán obsahuje, jsou v hodnotě asi osmi bilionů korun a měly by vzniknout do roku 2050.

„Zmapování jednoznačně ukázalo, že potřeba veřejných investic významně převyšuje jak finanční možnosti, tak absorpční kapacitu České republiky,“ píše se v dokumentu.

Plán není jen pro vládu

Dle informací jsou investiční akce ministerstev v plánu vyčísleny na 3,98 bilionů korun, a co se týče akcí hrazených z dotací, ty jsou v částce 4,02 bilionu korun. Uvádí se, že daný plán má sloužit nejen vládě, ale rovněž i krajům a obcím či případným investorům, kteří by projevili zájem o projekty partnerství veřejného a soukromého sektoru.

Strategické dokumenty

„Projekty splňující charakteristiky strategických investic budou následně konfrontovány s prioritami České republiky, neboli budou vybírány takové, jež zapadají do strategických oblastí určených v návaznosti na Teze Hospodářské strategie České republiky,“ píše se dále v dokumentu.

Projekty dalších ministerstev

Podle dokumentu budou ze shromážděných investic v budoucnosti vybrány projekty, které dostanou označení „stratetegické“. Aby projekt takové označení dostal, je podmínkou jeho velikost, tedy minimálně 50 milionů korun, u dopravních staveb to bude 300 milionů korun. Rovněž je nutný minimálně pětiletý dopad takového projektu.

Co se týče dopravních projektů, na ty by mělo do roku 2050 jít okolo 6,2 bilionu korun, kdy polovina by se měla využít do roku 2030. Pro vládu je v oblasti dálnic prioritou dostavba stávající dálniční sítě. Co se týče investičních akcí ministerstva průmyslu a obchodu, pak z částky 423,5 miliardy korun tvoří převážnou většinu výdaje na nové jaderné bloky. Jeden z nich se má začít stavět v Dukovanech v roce 2029, ten druhý je v Temelíně a je zatím bez určení data.

Co se týče ministerstva pro místní rozvoj, to má určeno 333,3 miliardy korun. Zdravotnictví si vytyčilo 163 miliard korun. Ministerstvo životního prostředí plánuje dát ze 110 miliard korun necelých 47 miliard na energetické úspory a zateplení budov.

U školství plán uvádí, že by do něj mělo jít asi 46,3 miliardy korun, polovina z toho by měla jít na investiční dotace pro veřejné vysoké školy. Resort diplomacie by na základě plánu měl pracovat s 4,1 miliardami korun a ministerstvo spravedlnosti s 12,9 miliardami korun.

Sám premiér Babiš se nechal slyšet, že hlavním přínosem plánu je to, že se o všech plánovaných investicích bude vědět, což nyní podle jeho slov tak není.