O daňovém balíčku je rozhodnuto. Sněmovna jej schválila v původní verzi

Daňový balíček, o kterém se dnes hlasovalo, zvyšuje spotřební daň na alkohol, tabák a hazard, dále zvyšuje poplatek na zápis do katastru nemovitostí a zdaňuje technické rezervy pojišťoven. Ze strany Senátu vyšel požadavek ohledně zdaňování loterií a zdvojnásobování poplatku za vklad do katastru. Právě proti těmto věcem se senátoři postavili.

Kromě toho vyšlo od Senátu doporučení na úpravu sporného zdanění části technických rezerv pojišťoven. Žádná z jeho doporučení však neprošla.

Co se týče samotného hlasování, pak pro původní verzi bylo celkem 108 poslanců, a to z hnutí ANO, sociální demokracie a komunistů. Proti bylo naopak 78 poslanců z ODS, Pirátů, SPD, lidovců, TOP 09 a STAN.

Senátor Vladislav Vilímec z ODS se nechal slyšet, že se k dané věci Senát postavil velmi obezřetně a nebude to mít velké dopady do rozpočtu. Hájil tak postoj Senátu.

Balíček kritizovala Věra Kovářová ze STAN. Ta sdělila, že vláda slibovala nezvyšování daně, nicméně dle jejích slov činí pravý opak.

„Jedinou variantou je daňový balíček ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou,“ nechala se slyšet Alena Schillerová za ANO, ministryně financí, s tím, že senátní verze balíčku není pro ni přijatelná.

Daňový balíček

Dne 6. listopadu schválila Poslanecká sněmovna vládní návrh na zvýšení spotřební daně. Daňový balíček by měl platit od ledna, s penězi vláda počítá v rozpočtu na příští rok. Co se týče samotných změn, pak u půllitrové láhve 40% alkoholu se spotřební daň zvýší na 64,50 Kč ze současných 57 korun. Unie výrobců lihovin už dříve informovala, že v takovém případě zdraží láhev o 9,10 Kč. Piva ani vína se zvýšení sazeb týkat nebude.

U cigaret a tabáku by měly daně stoupnout příští rok asi o deset procent. Ministerstvo financí sdělilo, že bude růst u minimální sazby 5,4 koruny na krabičku cigaret. Tabákové firmy nicméně předpokládají, že dojde ke zvýšení na jednu krabičku o 12 až 13 korun.

Za vklad do katastru budou lidé nově platit 2000 korun místo současného jednoho tisíce. Vláda ho ospravedlňuje inflací a vyšší administrativní náročností při správě a ochraně nemovitostí. V neposlední řadě se daňový balíček týká loterií. Zdanění by mělo vzrůst na 35 procent místo současných asi 23 procent. Rovněž se budou danit i výhry nad jeden milion korun. Co se týče zdanění jiných druhů hazardů, to změněno nebude.