Putin: Pokud začne revize minských dohod, situace s vyrovnáváním na Donbasu zamíří do slepé uličky

Putin uvedl, že je znepokojen výzvami k revizi minských dohod a pokračování normandského formátu považuje za vhodné. Ruský lídr to prohlásil na velké tiskové konferenci.

První summit zemí normandské čtyřky (Rusko, Ukrajina, Francie a Německo) za poslední tři roky skončil v úterý 10. prosince v Paříži.

„Pokud jde o normandský formát, minské dohody atd., neexistuje nic jiného než minské dohody… A byl jsem velmi vyděšen prohlášením prezidenta Zelenského poté, co opustil Paříž, že dohody mohou být přezkoumány. Pokud začne revize minských dohod, celá situace může zamířit do slepé uličky. Jelikož klíčem k těmto minským dohodám je zákon o zvláštním postavení Donbasu, který by měl být nastálo implementován do ukrajinského hlavního zákona,“ prohlásil Putin.

„Potřebujeme přímý dialog ukrajinské vlády s Donbasem. Ten také chybí,“ poznamenal.

O den dříve prezident Ukrajiny Volodymyr Zelenskyj podepsal zákon o prodloužení zvláštního postavení Donbasu, a to do 31. prosince 2020. Zákon byl přijat Nejvyšší radou Ukrajiny v roce 2014, nikdy však nevstoupil v platnost. Na podzim roku 2018 jej ukrajinský parlament prodloužil do konce roku 2019. Návrh zákona byl dokonce zažalován u Ústavního soudu Ukrajiny, ale daný soud dosud nerozhodl.

Podle minských dohod se Kyjev zavázal poskytnout zvláštní postavení některým krajům Doněcké a Luhanské oblasti. Podle zákona získají kraje Donbasu mimo kontrolu Kyjeva zvláštní status až po místních volbách, které se budou konat dle zákonů Ukrajiny a pod kontrolou mezinárodních pozorovatelů. Volby se však neuskutečnily a zvláštní status pro samostatně vyhlášené DLR a LLR zůstal na papíře. Kyjev rovněž trvá na stažení „ilegálních skupin“ z těchto území, aby zákon vstoupil v platnost.

V dubnu roku 2014 zahájily ukrajinské úřady vojenskou operaci proti DLR a LLR, které po převratu na Ukrajině v únoru 2014 vyhlásily nezávislost. Podle posledních údajů OSN se obětí konfliktu stalo asi 13 tisíc lidí. O otázce řešení situace na Donbasu se diskutuje i na setkáních kontaktní skupiny v Minsku, která od září roku 2014 již přijala tři dokumenty upravující kroky k odstranění eskalace konfliktu. I po dohodě o příměří mezi stranami konfliktu však potyčky pokračují.