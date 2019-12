Zachariáš se rozpálil na ČRo: Měli bychom za spojence nacistů označit i Polsko s Británií. Také měly smlouvu s Hitlerem

Letos v září Evropský parlament přijal usnesení, kde zdůraznil zásadní roli smlouvy o neútočení mezi nacistickým Německem a Sovětským svazem v rozpoutání druhé světové války. Později se proti tomuto usnesení hlasitě vyjádřil ruský prezident Vladimir Putin, jenž ho označil za neodůvodněnou lež.

Analogický postoj mají členové KSČM, kteří vyzvali českou vládu, aby toto usnesení odmítla. Člen ústředního výkonného výboru KSČM Filip Zachariáš ostře kritizuje rozhodnutí Evropského parlamentu a vyjadřuje názor, že Evropská unie se zabývá záležitostmi, v nichž nemá dostatečnou kompetenci. „Rezoluce srovnává nesrovnatelné a dává rovnítko mezi toho, kdo válku rozpoutal, a toho, kdo ji vyhrál. Celý text na mě působí dojmem, jako by Evropská unie měla patent na rozum a suplovala tady práci historiků,“ prohlásil Zachariáš.

Mimo jiné Filip Zachariáš podotýká, že tato smlouva mezi nacistickým Německem a Sovětským státem vůbec nebyla něčím zásadním vzhledem k Hitlerovým plánům rozpoutat válku v Evropě. „Podle mého názoru druhou světovou válku začalo Německo. Později se k němu přidala Itálie a Japonsko. Pokud budeme posouvat odpovědnost na jednu či druhou stranu, může zásadním způsobem dojít k přepisování historie,“ tvrdí Zachariáš.

Podle něj byla tato smlouva zaměřena především na to, aby Sovětský svaz získal čas na přípravu a vyhnul se hrozícímu útoku nacistického Německa. Tento názor politika KSČM je možné považovat za věcný vzhledem k tomu, že v roce 1939 měla japonská vláda záměr zúčastnit se války proti Sovětskému svazu spolu s Německem. Uzavření smlouvy o neútočení mezi Německem a Sovětským vyvolalo bouřlivou reakci tehdejší japonské vlády, jež rezignovala hned po podepsání této dohody. Měsíc poté co Německo vtrhlo do Polska, Winston Churchill ve svém rozhlasovém projevu vyjádřil názor, že zahraniční politika Sovětského svazu se bezprostředně odvozuje od jeho snahy zajistit vlastní bezpečnost.

„Rusko sledovalo chladnokrevnou politiku vlastních zájmů. Přáli bychom si, aby ruská armáda zůstávala na svých současných liniích a vystupovala jako přítel a spojenec Polska, místo toho aby se chovala jako vetřelec. Ale to, že ruská armáda musí stát na své současné linii je nezbytné pro bezpečnost samotného Ruska proti nacistické hrozbě,“ znělo prohlášení Churchilla.

Zapomenutá mnichovská dohoda

Zachariáš tvrdí, že pokud budeme považovat uzavření smlouvy mezi Německem a Sovětským svazem jako zmínku pro uvalení odpovědnosti za rozpoutání války na Sovětský stát, klidně můžeme označit za viníky a německé spojence i další státy, jako například samotné Polsko, Estonsko, Litvu a Velkou Británii. „Ti všichni měli s Německem podepsanou nějakou formu spolupráce,“ konstatuje politik.

Na závěr zmiňuje Zachariáš zásadní vliv Mnichovské dohody, která byla opomenutá v tomto usnesení. „Na to, abych mohl toto usnesení považovat za historický postoj a nikoli politický, mi v textu zásadním způsobem chybí zmínka o Mnichovské dohodě a jejích konkrétních geopolitických důsledcích,“ poznamenal Zachariáš.