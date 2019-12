Trump schválil sankce proti Rusku a plynovodu Nord stream 2

Americký prezident Donald Trump v pátek schválil obranný rozpočet na rok 2020, do něhož byly zařazeny i prostředky na „boj proti Rusku“, sankce proti plynovodu Nord stream 2 a vojenská pomoc Ukrajině.

Celkem bylo na potřeby Pentagonu vyčleněno 738 miliard dolarů, přičemž v roce 2019 činil obranný rozpočet 716 miliard. Rozpočet se ale stal, jako již tradičně, nejen způsobem pro vyčlenění peněz, ale také nástrojem pro uplatnění politických rozhodnutí.

Rozpočet rovněž předpokládá vyčlenění 300 milionů dolarů na pomoc Ukrajině a zřízení tzv. kosmických sil.

Nord stream 2

Uvádí se, že rozpočet obsahuje také paragraf o zavedení sankcí vůči lodím, které se účastní pokládky plynovodů Nord stream 2 a Turecký proud v hloubce přes 30 metrů. Omezení se nudou týkat ale také lodí, které se zúčastní „projektů, jež budou souviset jakýmkoli z nich“.

Sankce budou uvaleny rovněž na „osoby ze zahraničí“, které prodávaly nebo pronajímaly lodě pro podobné projekty.

Ministr zahraničí a ministr financí USA mají v průběhu 60 dnů po té, co dokument vstoupí v platnost, předložit příslušným výborům Kongresu své návrhy ohledně osob, vůči kterým mají být zavedeny sankce.

„Plynovod bude dostaven, a přesto poškodíme naše vztahy s našimi spojenci a podniky jak v Evropě, tak i Americe,“ vyjádřil se Paul k sankcím.

Allseas pozastavila práci na plynovodu Nord stream 2

Jak již dříve varoval senátor republikán Rand Paul, tyto sankce poškodí švýcarskou společnost Allseas, jež se zabývá pokládkou téměř celého mořského úseku plynovodu, a také italskou společnost Saipem. Kromě toho sankcemi utrpí i občané a společnosti Rakouska, Německa, Nizozemska, Francie, Finska a Švédska.

Švýcarsko-nizozemská společnost Allseas, která pokládá plynovod Nord stream 2, pozastavila práci na tomto projektu. Uvádí se to v tiskové zprávě této společnosti.

Allseas oznámila, že od amerických úřadů očekává vysvětlení, jak budou sankce uplatňovány.

Američtí senátoři Ted Cruz a Ron Johnson již dříve varovali o hrozbě „drtivých a fatálních“ sankcí proti Allseas. Autoři podotýkají, že v případě zavedení sankcí může být zablokován majetek Allseas v USA, včetně jejího amerického hlavního sídla v Houstonu. Společnost tak bude „odříznuta“ od amerického trhu a jakékoli transakce v americké jurisdikci jí budou zakázány (jde fakticky o zúčtování v dolarech). Stejně tak bude vedoucím představitelům společnosti zakázán vstup do USA.

I Turecko to schytalo

Autoři dokumentu nenechali bez povšimnutí ani nákup ruských protiletadlových raketových komplexů S-400 ze strany Turecka. Rozpočet totiž zakazuje předat Ankaře americké stíhací bombardéry F-35, jejich součástky a technologie, a to nehledě na to, že Turecko bylo rovnocenným účastníkem programu a investovalo do něj přes jednu miliardu dolarů.

Zrušení těchto omezení se připouští jen za podmínky, že Turecko „již nebude mít S-400 ani žádné jiné zařízení, materiály a personál spojený s těmito systémy“. Tento postoj je tak mnohem tvrdší, než byly dříve vyslovené požadavky upustit od rozmístění těchto komplexů.

Podle amerických zákonodárců přitom Ankara musí ubezpečit, že v budoucnu nebude uskutečňovat podobné nákupy, a že po 31. červenci 2019 nekoupila a neobdržela od Ruska dodatečné zbraně, „které zvyšují riziko ohrožení možností F-35“.

V dokumentu je zahrnut také článek týkající se již vyrobených prvních letounů F-35. a dokonce i dodaných Turecku, ale ponechaných na území USA. Pentagon má možnost zajistit let až šesti takových strojů na místo jejich dlouhodobého skladování. Na přelet a skladování se přitom vyčleňuje až 30 milionů dolarů.