Trump informoval o zřízení Kosmických vojsk USA

„Dnes je významný mezník. Dnes oficiálně prezentujeme novou odnož našich ozbrojených sil, které se jmenují Kosmické síly,“ řekl Trump na ceremoniálu, který živě vysílala televizní stanice Fox News.

Prezident rovněž oznámil, že Kosmické síly bude řídit generál Letectva USA John Raymond. O tom, že americký lídr oficiálně promluví o zřízení Kosmických sil USA při slavnostním podepsání obranného rozpočtu na rok 2020, již dříve informoval novináře šéf Pentagonu Mark Esper.

Je známo, že v rámci rozpočtu na rok 2020 bude na Kosmické síly vyčleněno celkem 40 milionů dolarů. Síly se přitom budou zpočátku skládat ze 200 lidí.

V úterý Senát USA schválil návrh amerického obranného rozpočtu na rok 2020, a to ve výši 738 miliard dolarů. V minulém týdnu dokument odhlasovala Sněmovna reprezentantů a nyní ho podepsal prezident.

Do rozpočtu byly mimo jiné zahrnuty také prostředky na „boj proti Rusku“ v různých oblastech, na sankce proti plynovodu Nord strem 2, vojenskou pomoc Ukrajině a na zřízení zmiňovaných sil. Pentagon zahájí i řadu jiných významných programů modernizace a bude pokračovat ve vývoji hypersonických zbraní, umělé inteligence a technologií zbraní se směrovanou energií.

Návrh rozpočtu předpokládá, že v průběhu 120 dní po jeho podepsání má ministr obrany USA spolu s ministrem zahraničí a šéfem národní rozvědky předložit příslušným výborům Kongresu USA své návrhy ohledně situace ve sféře kontroly jaderných zbraní.

Část z nich se týká následků odstoupení USA od Smlouvy o likvidaci raket středního a krátkého doletu (Smlouva INF). Kongres by tedy měl obdržet hodnocení hrozeb pro USA a jejich spojence, s to v případě neomezeného rozmístění takových raket Ruskem, stejně jako by měl obdržet i závěry o tom, jaké technologie a programy USA potřebují, aby této situaci mohly čelit.

Dokument přitom zakazuje Pentagonu rozmístění a výrobu nových pozemních raket středního a krátkého doletu a požaduje, aby byly probrány alternativní varianty. Neomezuje ale vývoj podobných raket, který už probíhá.