Rúhání: Japonsko navrhlo Íránu způsob, jak „rozbít“ americké sankce

„Japonci měli nový návrh na rozbití amerických sankcí, měli jsme také nový návrh na toto téma, diskutovali jsme o tom a dohodli jsme se na pokračování našich konzultací v této záležitosti," řekl Rúhání během rozhovoru o svém jednání s japonským premiérem Šinzó Abem.

Íránský prezident sdělil, že evropské a další země také vyvíjejí v tomto směru úsilí, ale neuvedl podrobnosti o návrzích na řešení problému amerických sankcí, které, jak prohlásil Rúhání, nepodporuje nikdo jiný kromě „jedné nebo dvou zemí“.

Íránský prezident zdůraznil, že sankce USA proti Íránu porušují mezinárodní normy a nepřinesou žádné výsledky. „Američané budou nuceni opustit nesprávnou cestu,“ dodal Rúhání.

V roce 2015 „šestka“ (Velká Británie, Německo, Čína, Rusko, USA, Francie) a Írán oznámily dosažení Společného komplexního akčního plánu.

Dohoda stanovila zrušení sankcí výměnou za omezení íránského jaderného programu. Ve své původní podobě nepřežila ani tři roky: v květnu 2018 Spojené státy ohlásily jednostranné odstoupení a obnovení přísných sankcí proti islámské republice. Írán oznámil postupné snižování svých závazků vyplývajících z dohody, přičemž požadoval, aby smluvní strany splnily své závazky týkající se spolupráce s Íránem.

Koalice pro bezpečnost v Perském zálivu

Rúhání také prohlásil, že Japonsko nemá v úmyslu vstoupit do koalice pro bezpečnost v Perském zálivu, kterou vytvářejí USA.

„Japonsko podporuje íránský mírový plán v Hormuzském průlivu. Za druhé, Japonsko otevřeně prohlásilo, že se nebude podílet na amerických plánech na zajištění bezpečnosti v regionu," řekl Rúhání, jehož vystoupení vysílala íránská televize.

Íránský prezident uvedl, že vítá podobný postoj Japonska k oběma otázkám.

Podle Rúháního má Japonsko v úmyslu poslat průzkumnou loď do regionu, nikoliv však do Perského zálivu nebo Hormuzského průlivu, ale do Bab el-Mandebského průlivu a samostatné části Ománského zálivu.

Japonský premiér v tomto ohledu vysvětlil plány Tokia, ale Teherán v reakci na to prohlásil, že bezpečnost regionu musí být zajištěna zeměmi, které do něj patří, dodal íránský prezident.