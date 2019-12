„Zbytek světa tak hloupý jako EU není.“ Kremlík o zrození Grety Thunbergové, novém Führerovi Evropy a krachu ekonomiky

„Smutný či zelený úděl“ - právě takto označuje budoucnost Evropy v souvislosti s vyhlášením cíle uhlíkové neutrality pro EU překladatel, publicista a pedagog Vitězslav Kremlík, jenž se věnuje tématu vlivu klimatických změn na lidské dějiny víc než dvacet let. „Ursula von der Leyenová, nový Führer Evropské unie, vyhlásila za svůj cíl, aby Evropa byla uhlíkově neutrální do roku 2050. Chtějí na to věnovat čtvrtinu rozpočtu EU 2021-2027, takže finančně nás čeká dost smutný úděl,“ oznamuje expert.

Konference OSN o změně klimatu, která se konala v Madridu ve dnech 2. až 13. prosince 2019, zklamala zastánce reforem určených k záchraně životního prostředí. Řada ekonomických a politických velmocí odmítla návrhy na značné snížení emisí. Mezi tyto státy patří USA, Čína, Rusko, Indie, Brazílie a Saudská Arábie. Podle Kremlíka neochota ostatních velkých hráčů pustit se do radikálních omezení v ekologické oblasti svědčí o zásadních rozdílech mezi EU a ostatními mocnostmi. „Debakl v Madridu ovšem ukazuje, že zbytek světa tak hloupý jako EU není,“ posoudil věc Kremlík.

V souvislosti s neúspěchem konference OSN a výčitkami ekologických aktivistů vůči řadě států a představitelů velkých korporací tak Kremlík poznamenává, že záchraně planety překáží nejen vlastní ekonomické zájmy jednotlivých států a fosilního průmyslu. Říká, že zásadní roli hraje obyvatelstvo, které není ochotné smířit se s růstem cen jako důsledkem „zelené politiky“.

Okomentoval rovněž i nápad zrušení vývozu elektřiny do zahraničí. Kremlík považuje takový krok za nebezpečný, jelikož to bude mít značné negativní důsledky nejen pro jednotlivé státy, ale i pro celou evropskou ekonomiku. „Pokud nebudeme vyvážet elektřinu do Německa, tak se zhroutí evropská ekonomika. Protože Němci poté, co odstaví uhlí i jádro, budou v energetickém blackoutu. V Německu bez našeho vývozu elektřiny nastane černá hodinka. Rakousko sice na oko prská nad jadernou energetikou, ale dlouhodobě má elektřiny nedostatek a dováží ji od nás,“ zdůraznil expert.

Raketový vzestup Grety Thunbergové

Ve svém rozhovoru Kremlík rovněž dává najevo, že příčinou vystoupení Grety Thunbergové v OSN a následného prudkého růstu její popularity je sloužení zájmům určitých politických skupin. Navíc poukazuje na řadu zajímavých souvislostí, díky kterým se Greta dokázala prosadit jako známá aktivistka.

„Ji s transparentem na ulici poslali týden před datem, kdy její matka vydávala svou knihu, kde líčí zrození aktivistky Gréty. Člověk, který ji na té ulici vyfotil a udělal z toho kampaň na Twitteru, byl pan Ingmar Rentzhog, realitní magnát a byznysmen, kterého o rok dříve v Denveru vyškolil Al Gore ve svém výcvikovém táboře Climate Reality,“ uzavírá svou myšlenku Vítězslav Kremlík.