Pivo s Mirkem nefunguje? „Mezi lidi chodí hlavně díky demonstracím Chvilkařů,“ vynadal Kalouskovi Petr Holec

Holec na začátku konstatoval, že strany STAN, KDU-ČSL a TOP 09 se nyní snaží porazit premiéra Andreje Babiše tím, že vyrážejí mezi lidi, na toto téma se dále zamyslel.

Autor připomněl slova Kalouska: „Musíte se zvednout a objíždět města a vesnice a mluvit s lidmi a slyšet, že je něco trápí víc, než si myslíte,“ řekl dříve šéf poslanců TOP09 Novinkám.cz.

„Fakt? Kdybych chtěl být ironický, tak vzhledem k posledním volebním výsledkům TOP 09 i výjimečné osobní nepopularitě Kalouska řeknu, že si klidně může ušetřit čas i peníze: ‚víc, než si myslí', je očividně trápí právě on. Možná i proto mezi lidi poslední dobou chodí hlavně díky demonstracím ‚Chvilkařů', kde si dělá selfíčka a které chce stejně jako zbytek opozice využít k vlastnímu politickému zisku. Protože jinak opoziční politici zajímají málokoho. Nejvíc sami sebe, když si pořád slibují spolupráci a pořád jim to nejde,“ zareagoval novinář na slova Kalouska.

Vzpomněl si také na vychloubání politika, že na schůzku Pivo s Mirkem v Brně přišlo 450 lidí, což je podle Kalouska velký úspěch.

„Bývalý stínový i skutečný šéf TOP 09 vlastně jen vykradl svůj někdejší fíkový list v čele partaje Karla Schwarzenberga a pravda, v jeho případě je i 450 lidí výhra. Na někdejší Piva s Karlem kdysi hojně chodili i mladí lidé, kteří mnohdy vůbec netušili, jaký socioekonomický program jim guru TOP 09 ve skutečnosti chystá. Měli prostě rádi Karla, maskota strany, a proto volili TOP 09,“ útočil Holec.

„Kalousek má samozřejmě pravdu, že nic si voliči nepamatují tak jako fyzický kontakt s politiky: podání ruky, polibek, vtip a v případě Kalouska i facku. Nejdřív o to ale voliči musejí stát a někam za vámi přijít. Lidé kdysi chodili na Havla, Klause, Zemana, Topolánka nebo Paroubka. A pak znovu zase na Babiše, Okamuru i Zemana, v tom je expremiér a prezident asi výjimka. Dnes stále chodí na Babiše, a to i na demonstracích. Tam sice žádají jeho demisi, i tak je to ale pořád stejný Babiš, kdo je sem vytáhne i o víkendu,“ pokračoval autor.

Závěrem pak přidal jednu radu. „Být opozičními politiky, zaměřím se spíše než na Babiše na Jana Čižinského, který je stále mezi lidmi, protože je na rozdíl od nich zajímá. Když totiž někdo jako on řekne, že jim chce pomoct, bývá to pomoc sobě,“ podotkl.