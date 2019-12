„Brusel se tváří, že může všechno.“ Evropská komise ve svém postu spojila téma Vánoc s LGBT a vyvolala bouřlivou reakci

„Všechno, co chceme k Vánocům, je rovnost LGBT, online respekt a genderová rovnost,“ zní zvláštní a kontroverzní přání Evropské komise k Vánocům. Uvádí se, že příspěvek byl publikován dne 24. prosince na oficiální facebookové stránce dané evropské instituce.

Na příspěvek Evropské komise ihned zareagovali představitelé slovenské politické strany KDŽP – Aliance za Slovensko (Křesťanská demokracie – Život a prosperita), která se chystá zúčastnit se parlamentních voleb v příštím roce v koalici s Lidovou stranou – Naše Slovensko, v jehož čele stojí Marián Kotleba.

„To by nebyla současná EU, kdyby neurazila křesťany v období vánočních svátků. Dnes slavíme narození Krista a to, co si přejeme, není ideologie LGBT pod stromeček. Brusel se tváří, že může všechno,“ vyjádřili se kriticky představitelé slovenské politické strany ve svém příspěvku na sociální síti.

Využití křesťanského svátku pro prosazování antikřesťanských hodnot

Slovenští politici ale nebyli jediní, kdo si toto přání Evropské unie nenechal líbit. Pod příspěvkem totiž mnozí uživatele dali najevo, že se jim taková originalita zrovna moc nezamlouvá.

„Fakt je to nutné? Ztratili jste kontakt s realitou. Chcete, aby se ještě více lidí cítilo odcizeno? Tohle je skvělý důvod pro populistkou kampaň proti EU. Nebo, ve skutečnosti, vaše zpráva znamená, že Vánoce nejsou křesťanským svátkem (a také respektujeme způsob, jak se oslavovaly po staletí) a měli bychom se vrátit k pohanství. Vánoce jsou oslavou narození Ježíše Krista, konkrétní historické postavy a ontologického Boha,“ podělil se o svůj názor uživatel Viliam Ostatnik.

Řada dalších uživatelů obvinila Evropskou komisi ze zneužití svátku za účelem diskreditace křesťanských hodnot.

„Využití křesťanského svátku pro prosazování antikřesťanských hodnot... Styďte se,“ rozhořčil se uživatel Jake Muscat.

„Doufám, že Evropská komise vytvoří stejnou animaci pro Ramadán nebo Svátek oběti (Eid Al Adha). Těším se na následné reakce,“ podotkl Shaddieslav Alexandr Diab.

„Jediné, co si na Vánoce přeji je, aby Evropa zůstala křesťanským kontinentem. Aby Evropa patřila Evropanům. Ježíši Kriste, požehnej nás všechny,“ vyjádřil se Pelopidas Proskefalas.

Další uživatelé poukazovali na zbytečnou politizaci křesťanského svátku ze strany Evropské komise a dokonce tuto skutečnost označovali za další důvod opustit EU.