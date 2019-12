Poláci si předvolali ruského velvyslance poté, co Putin označil polského diplomata za antisemitskou svini

„Pozvali mě na polské ministerstvo zahraničí. Hovořil jsem s ředitelem východního oddělení,“ oznámil Andrejev.

Dodal, že i když byl tento rozhovor „tvrdý, byl i zcela korektní“. „Představil pozici polské strany, a já – pozici ruské strany,“ podotkl diplomat.

„Jednalo se o výroky ruského prezidenta Vladimira Putina nejdříve na summitu SNS, a poté na kolegiu ministerstva obrany. Nikomu nedovolíme, aby nám dělali kázání. Máme co říci, a to i co se týče tématu historické politiky,“ dodal.

Putin ve svém vystoupení na rozšířeném kolegiu ministerstva obrany označil velvyslance Polska v nacistickém Německu Józefa Lipského za „hajzla a antisemitskou svini“, která podpořila Adolfa Hitlera a jeho myšlenku vystěhovat polské Židy do Afriky, aby „vymřeli a byli zlikvidováni“.

Prezident pak přečetl úryvky ze zprávy polského velvyslance šéfovi MZV: „Když jsem to uslyšel… Odpověděl jsem mu (führerovi Hitlerovi, pozn. red.), že když to udělá, postavíme mu velkolepý pomník ve Varšavě.“ Předseda Státní dumy Vjačeslav Volodin později prohlásil, že se Polsko musí omluvit za podobné výroky.

Rozbití Československa

Ruský prezident Vladimir Putin na tiskové konferenci, která se konala dne 19. prosince, připomněl, že sovětská vojska vstoupila do Polska „poté, co polská vláda ztratila kontrolu nad svými ozbrojenými silami a nad tím, co se děje na území země“. Zdůraznil, že se polská vláda v té době „nacházela někde v okolí polsko-rumunské hranice“ a „s nikým na toto téma nediskutovala“.

Den poté Putin na schůzce prezidentů zemí SNS předložil údaje o tom, co polské úřady učinily, když Německo začalo uplatňovat nárok na část československého území . „Současně s Německem požadovaly podíl na kořisti... požadovaly, aby jim také byla předána určitá část Československa," uvedl Putin.

Polské MZV ke slovům ruského prezidenta uvedlo, že jeho výroky vzbuzují „obavy a údiv“ a „představují falešný obraz událostí“. Varšava totiž již několik let zastává názor, že SSSR v roce 1939 zaútočil na Polsko stejně jako hitlerovské Německo.

Za jeden z důkazů viny Sovětského svazu v Polsku považují podepsání sovětsko-německé smlouvy o neútočení (tzv. pakt Molotova-Ribbentropa), který byl uzavřen dne 23. srpna 1939 v Moskvě. Obsah smlouvy neodporoval článkům mezinárodního práva a praxi uzavření mezistátních smluv. Současně byl podepsán tajný dodatečný protokol obsahující rozdělení sfér zájmů SSSR a Německa. Do zóny vlivu Moskvy se dostala část Pobaltí, Západní Bělorusko, Západní Ukrajina a Besarábie. Evropská hranice SSSR tím byla posunuta na západ.