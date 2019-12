„Řítíme se pryč od normálního světa“. Spoluzakladatel Trikolóry prozradil, co čeká EU. Cesta ven ale existuje, říká

Na letošním ustavujícím sněmu hnutí Trikolóra Petrík prohlásil, že se Česko řítí stále rychleji pryč od normálního světa. Tento názor politik zastává i dnes a dokonce tvrdí, že Evropská unie míří ke svému kolapsu. Důvodem pro takové neutěšené úsudky je podle politika souhrn faktorů. Jedním z nich je bezpochyby migrační krize a politika jednotlivých států vůči přistěhovalcům.

„Cizinka odkudsi přiletěla do Prahy a v prostoru před pasovou kontrolou zahodila doklady. Zažádala, jako údajná Somálka, o politický azyl. A i když je to neuvěřitelné, dostala ho!“ uvedl jako příklad Petrík.

Následně se František Petrík vyjádřil k tématu možného přijetí syrských sirotků. Není si jistý, zda český stát musí přijímat lidi, o nichž vůbec nic neví, navíc není přesně známo, kolik je jim let a jakou mají minulost. Považuje také za nesmysl snahu pomáhat cizincům, pokud máme vlastní bezdomovce.

Iluze klimatické hrozby

Na rozdíl od současných trendů a tvrzení o nevyhnutelné hrozbě klimatických změn inženýr a politik František Petrík nesdílí alarmující prognózy současných klimatických aktivistů a řady politiků. Je totiž přesvědčen, že lidská činnost nemá žádný zásadní vliv na klimatické změny. Mnozí lidé však mají mylné představy, přestože se spousta hrozivých předpovědí z minula nikdy neuskutečnila. Navíc, samotná opatření pro záchranu klimatu a životního prostředí často obsahují větší hrozbu pro ekonomiku a vývoj společnosti. V souvislosti s tím Petrík zaujímá rozhodně skeptický postoj vůči zelené dohodě, kterou prosazuje Evropská komise a která podle něj nese značné negativní důsledky pro českou ekonomiku.

„Je to neuvěřitelné. Vrací se k nám centrální plánování. Jsou to unijní pětiletky, v ještě horší podobě kombinované s ekonomicky sebevražedně nastavenými limity tzv. emisí. Přitom pro názor o vlivu CO2 na klima planety neexistují žádné ověřitelné argumenty nebo důkazy,“ poukazuje člen Trikolóry Petrík.

Současná politika Evropské unie přispívá k celkové ekonomické degradaci. Podle Petríka teď probíhá postupná likvidace automobilového průmyslu, nová auta jsou pro životní prostředí ještě nebezpečnější a dokonce postrádají náležitou spolehlivost. Kvůli novým trendům začíná být ohrožen i energetický sektor, zvyšuje se rovněž i zátěž pro podnikatele.

To není jediné, co svědčí o závažné krizi v současné Evropě. Letos jsme zaznamenali protesty ve Francii, které trvají dodnes, je vidět rozkol mezi státy západní a východní Evropy. Petrík je přesvědčen, že Česko musí začít vážně uvažovat o své budoucnosti.

„Britové si to uvědomili a odcházejí. Pro nás to znamená, že cesta ven existuje. Musíme se začít připravovat na konec EU. Nenechat se zatáhnout do eurozóny, nepřijímat nesmyslné závazky a cíleně budovat ekonomické vztahy mimo Unii,“ dospívá k závěru Petrík.