„ČR přijme 3 % všech uprchlíků a dá jim ‚západní‘ sociální dávky.“ Volný varuje před bruselskou promigrační dohodou

Český poslanec Lubomír Volný na své stránce na sociální síti Facebook opublikoval příspěvek, v němž popsal dosud málo známou politickou událost. Politik a předseda politického hnutí Jednotní – alternativa pro patrioty ujistil, že informace jsou převzaté a ověřené z mnoha zdrojů.

„Bruselská promigrační dohoda 2. 12. 2019. ČR podle ní přijme 2 – 3 % všech uprchlíků a dá jim ‚západní‘ sociální dávky!“ zní titulek příspěvku.

Lubomír Volný, jenž loni opustil stranu Svoboda a přímá demokracie a později se stal předsedou nového politického hnutí Jednotní – alternativa pro patrioty, předem zmiňuje, že by chtěl, aby se tyto zdroje mýlily, v opačném případě by to podle něj znamenalo zradu vlastní vlády. Rovněž dodává, že důsledkem této promigrační dohody bude afrikanizace a islamizace České republiky podle vzoru států západní Evropy.

„2. 12. 2019 se podle Die Welt odehrála v Bruselu schůzka ministrů vnitra zemí EU, a ta jednomyslně schválila (v textu: všichni souhlasili, nikdo nebyl proti) německý ‚Seehofer‘ plán na nová pravidla pro přijímání uprchlíků!” uvedl Volný.

„27. 11. 2019 podle Politico byl tento ‚Seehofer‘ plán (4 strany textu) rozeslán všem evropským vládám. Takže jej na jednání měli všichni k dispozici! Nikdo se tedy nemůže vymlouvat, že by o plánu dopředu nevěděl! (Babiš, Hamáček),” dodal politik.

Případné změny migrační politiky EU

Předpokládá se, že tento plán může být oficiálně představen již příští měsíc. Jedním z klíčových cílů tohoto plánu je případná úprava dublinských dohod, kvůli nimž se ukotvila praxe, kdy odpovědnost za azyl nese ten stát, do kterého se migrant přesunul jako do prvního. Důsledkem této praxe je nadměrná zátěž pro pobřežní státy, zejména Řecko a Itálii. Plán navrhuje nový systém, podle kterého se žádosti o azyly budou zkoumat již na vnější hranici Evropské unie, a tím pádem se bude předem určovat, jaký stát bude odpovědný za konkrétní žádost. V navrženém plánu není žádná zmínka, která by se týkala zlepšení mechanismu vracení migrantů do svých zemí, i když téměř 50 % migrantů se zamítnutými žádostmi zůstává na území EU, píše Politico.

Ve svém příspěvku Volný uvedl, že Andrej Babiš protestoval proti tomuto plánu, a proto slovo „kvóty“ byly nakonec nahrazeny slovy „spravedlivý podíl“. Celý plán byl ale schválen a podstata návrhu zůstala stejná.