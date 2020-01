Václav Klaus ml. o následcích americké akce: legitimním bojištěm se stává celý svět. Kdo se může stát další obětí?

Předseda hnutí Trikolóry Václav Klaus ml. netají svůj kritický postoj vůči íránskému režimu, který označuje za teokratický. Nepovažuje však americkou akci za žádné pozitivní řešení, ale naopak za zdroj dalších komplikací, o čemž píše ve svém příspěvku na sociální síti Facebook.

Hlavní iniciativa útoku na významného a odiózního íránského generála stěží pocházela přímo od Donalda Trumpa. Podle Klause mladšího zájem na prosazení silového zásahu měli především zastánci neokonzervativního proudu ve vojenských institucích USA. Český politik zdůrazňuje, že útok byl proveden v Iráku, který momentálně má s Íránem poměrně mírné vztahy. Okolnosti, za nichž se uskutečnila tato vražda, dovolují tvrdit, že tento kontroverzní americký zákrok může zásadním způsobem změnit charakter mezistátních konfliktů a posunout mantinely světového nebezpečí na další úroveň.

„Íránský generál tam přicestoval civilní linkou. Nepadl v boji. Byl zabit na civilním letišti. Takový krok lze číst pouze tak, že legitimním bojištěm se nyní stává celý svět a obětí se může stát například diplomat konkurenčního státu během knižního festivalu na druhém konci světa. Svět se tím stal nebezpečnějším, standardní bezpečností zvyklosti a záruky padají, důsledky toho nelze ani dohlédnout,” uvedl Klaus mladší ve svém příspěvku.

Geopolitické důsledky americké akce

Další důsledky vraždy íránského generála jsou geopolitické. Za prvé, říká český politik, ignorace zájmů a pozice Iráku při přijetí rozhodnutí o útoku na oficiálního představitele cizího státu na jeho vlastním území, kvůli němuž byl zabit i vysoký irácký důstojník, nemohlo nevyvolat negativní reakci iráckého vedení, stejně jako bouřlivou reakci tamního obyvatelstva. Následkem je rozhodnutí iráckého parlamentu o stažení všech cizích vojsk z jeho území. Ovšem klíčovým strategickým nepříznivým dopadem bude následný růst vlivu Íránu v regionu.

Za druhé, uvádí předseda Trikolóry, ode dne zavraždění Sulejmáního americkým vojenským letectvem můžeme zanechat naděje na posílení opozice íránského režimu uvnitř státu, natož opozice prozápadní.

Bouřlivá reakce uživatelů

Řada komentátorů pod příspěvkem sdělila své vlastní názory na to, co stojí za americkým útokem a co má očekávat svět po této drsné akci.

„Mám strach, že ve skutečnosti jde o to vyvolat válku s Íránem, obsadit ho a posunout sféru vlivu zase o něco víc na východ (a hlavně blíž k Rusku). Myslím, že vůbec nejde o nějaký boj s terorismem, ani o íránský jaderný program. Rád bych se mýlil,“ sdělil své obavy uživatel Roman Cibulka.

„Zcela nestranně, dovedete si představit, kdyby se stejně jako USA, které si hraje na světového policajta, zachovalo třeba Rusko? Už by měla rada OSN mimořádné zasedání a EU už by vydávala sankce. Teď? Ticho po pěšině,” zdůrazňuje Stanislav Kvasnička.

Někteří uživatelé však vyjádřili svou podporu této akci.

„Nesouhlasím, ten člověk měl na rukou krev nevinných lidí, zasloužil si být potrestán. Že se to zrovna nehodí? A kdy by se to hodilo? Na ně platí bohužel jen hrubá síla,“ píše uživatel Vaclaff Krchov.

„Vaclaff Krchov a prezidenti USA x generaci nazpět na rukou krev nevinných lidí nemají?“ oponoval uživatel David Bajnar.

Václav Klaus ml. je předsedou konzervativního politického hnutí Trikolóra, které bylo založeno v roce 2019. Členové hnutí zastávají tradiční hodnoty, vlastenectví, volný trh a deklarují nutnost reformování Evropské unie.