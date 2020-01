„NATO musí především spolupracovat s Ruskem.“ Ivan Gašparovič promluvil o budoucnosti s USA

V rozhovoru pro Parlamentní listy Ivan Gašparovič čelil i otázce, zdali se na Slovensku, podobně jako v Česku, diskutuje o mizení demokracie a nástupu nové totality.

„Bohužel se diskutuje a musím říct, že mě hodně mrzí vyjádření některých našich politiků (…) o existenci jakési policejní nebo soudcovské mafie na Slovensku,“ zmínil Gašparovič.

Na Slovensku, ale i v České republice, v této souvislosti je již údajně možné hovořit ne o demokracii, nýbrž o mediokracii. Současná média, podle jeho názoru, jsou vrahy pravdy.

„(…) musím říct, že jak v Česku, tak i na Slovensku funguje dnes spíše než demokracie prostě mediokracie. To znamená, že média ovlivňují zcela zásadně veškeré dění. A protože často pracují s polopravdou, tak tím zabíjejí pravdu!“ řekl bývalý slovenský prezident pro portál.

Kiska „to nezvládl“, a teď Čaputová

Ivan Gašparovič se v rozhovoru dotkl i výkonů pozdějších slovenských prezidentů. O Andreji Kiskovi prohlásil, že úřadování na prezidentském postu „prostě nezvládl“, což „už to píší i ti, kteří se tehdy hrozně moc radovali, že přišel nový člověk do politiky“. Podobná situace prý nyní hrozí s úřadující prezidentkou země Zuzanou Čaputovou.

Situace na Blízkém východě

Bývalý slovenský prezident v rozhovoru prohlásil, že stát slepě na straně USA by byla jízda slepou uličkou. Řekl to v souvislosti s vraždou íránského generála Kásima Sulajmáního Spojenými státy.

„Já si myslím, že svět je blízko tragédii. Protože to přece není jen hra USA. To je věc globální politiky na Blízkém východě. Takže i naší politiky,” uvedl a dodal: „Víte, já jsem přesvědčen, že rok 2020 bude rokem řešení konfliktu mezi velmocemi. Proto říkám, že být na straně Američanů, aniž bychom zvážili možné následky, by byla slepá ulička. A pozor. Když nebude správně fungovat Severoatlantická aliance, tak není šance, že by adekvátně fungovala i Evropská unie.”

Podle jeho názoru musí Severoatlantická aliance spolupracovat s Rusku federací.

„(…) NATO musí hledat nové spojence. Řeknu to zcela na rovinu – já jsem přesvědčený, že NATO musí především co nejvíce spolupracovat s Ruskem!” zmínil k rozhovoru o budoucnosti NATO.

Vražda Kásima Sulejmáního

V pátek v noci na 3. ledna provedly Spojené státy na pokyn prezidenta Donalda Trumpa raketový útok v oblasti bagdádského letiště v Iráku, v jehož důsledku zahynul velitel jednotek Kuds generál Kásim Sulejmání a dalších jedenáct lidí, včetně důstojníků Íránských revolučních gard a vysoce postavených činitelů šíitské domobrany Iráku.

V Íránu to označili za zločin. Íránský nejvyšší vůdce ajatolláh Alí Chameneí a prezident Hassan Rúhání uvedli, že Írán se pomstí USA. Ministr obrany Amir Hatami rovněž slíbil „drtivou reakci“ na smrt vojenského velitele.