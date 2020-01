„Evropský parlament je jako sjezd KSČ.“ Český europoslanec Ivan David byl po jednání ve Štrasburku v úžasu

„Já jsem něco takového ještě neviděl. Asi proto, že jsem nikdy nebyl delegátem žádného sjezdu KSČ, a také nesleduji vystoupení v jiných podobných orgánech, například v Severní Koreji,“ prohlásil europoslanec za SPD po skončení plenárního zasedání Evropského parlamentu 14. 1. ve Štrasburku.

„Tady se pořád mluví o vůli, o úmyslech, o tom, co je třeba, co budeme muset udělat. Konkrétní plány ale neexistují. Zato existuje vůle sebrat miliardy eur, stamiliardy eur a řešit s nimi nějaké problémy, které mají vzniknout v důsledku navrhovaných řešení. To je přece bizarní,“ dodal Ivan David.

Slova českého europoslanec se týkají projednávaných opatření, která jsou údajně namířena na ochranu životního prostředí a klimatu.

David včera na svých sociálních sítích publikoval své vystoupení na půdě Evropského parlamentu, kde takzvanou „Green Deal“ kritizoval. Celý projekt ekologičtějšího hospodaření Evropské unie označil za „bizarní nápad“.

„Léčit nemocnou planetu na části jednoho kontinentu s obrovskými náklady, chabou účinností a značnými nežádoucími účinky je bizarní nápad. Paní (předsedkyně Evropské komise – red.) von der Leyenová údajně vystudovala lékařství. První přikázání lékaře zní: Především neškoď. Obávám se, že projekt Green Deal ani zdaleka není připraven tak, aby mohl být odpovědně realizován. Máme se zabývat návrhem, jak finančními injekcemi spravedlivě léčit škody způsobené společnosti budoucí realizací chimérických ambiciózních projektů. Máme sebrat peníze všem a léčit nejvíce poškozené. Slyšíme samé „mělo by se“, „musí se“. Víme ale jak to dopadá s ambiciózními plány bez dořešených předpokladů a ignorovaných důsledků. Vaše projekty jsou v mlze,“ řekl ve svém projevu na zasedání Evropského parlamentu Ivan David.

„Společnost řízená ideologií vždy dopadne špatně,“ uzavřel své vystoupení český europoslanec.

Green Deal (Zelený úděl) jako nová totalita

Bývalý velvyslanec v Rusku a na Ukrajině Jaroslav Bašta před několika dny varoval, že Zelený úděl Evropské unie povede k zániku naší civilizace. Klimatická politika EU hrozí energetickou chudobou a politickými otřesy, zmínil.

„Dnes s překvapením zjišťujeme, že jsme se znovu mýlili, že to nejhorší ohrožení našeho světa, našeho způsobu života a evropské civilizace celou dobu prorůstalo naše instituce zevnitř jako zhoubný novotvar. Naplno se projevil až v loňském roce, kdy dostal své symbolické jméno – Zelený úděl,“ myslí si Bašta.

Zelený úděl představený Evropskou komisí prý ztělesňuje nový druh totalitní ideologie, která se schovává za ušlechtilými úmysly.