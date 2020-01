Vojtěch Filip: Připravovaný ruský přechod od prezidentského k parlamentnímu systému považuji za pozitivní

„Já se dlouhodobě zdržuji od komentářů, aby nevstupoval do práv jiných zemí, protože pro mě zásadně platí článek 1 odstavec 1 Mezinárodního paktu o občanských a politických právech, že každý národ má právo na svůj politický režim a hodnocení, jestli ten je demokratický nebo nedemokratický, závisí většinou na občanech země. My si o tom můžeme myslet své, ale podle mého soudu do toho nemáme co mluvit,“ reagoval Vojtěch Filip na slova svého předřečníka Tomáše Czernina (TOP 09) o tom, že Rusko údajně není demokratický stát.

Připravované změny v ruské ústavě, o nichž se začalo v posledních dnech hovořit, považuje Filip za pozitivní.

„Pokud jde o změny. (…) Já tu změnu považuji za pozitivní. Ta změna v podstatě zvyšuje podíl parlamentu na tom, co se v Ruské federaci bude dělat. Zmenšuje podíl prezidenta, čili postup od prezidentského systému k parlamentnímu systému je krok podle mého soudu správným směrem. Zase, záleží na tom, jestli to občané Ruské federace přijmou. Pokud se to hodnotí, že si (Vladimir Putin – red.) připravuje půdu pro sebe, to opravdu nechme na nich (Rusech – red.). Já jsem přesvědčen o tom, že jestliže od té silné pozice prezidenta republiky, která není téměř nikde, kromě Francie, tak silná, jako je v Ruské federaci, když porovnám teorii politických režimů, tak posílení moci parlamentu je podle mého soudu krok správným směrem.

Nový ruský premiér

Vláda dnes již bývalého ruského premiéra Dmitrije Medveděva odstoupila ve čtvrtek 15. 1. Novým předsedou ruské vlády se stal dosavadní šéf daňové správy Michail Mišustin. Spolu s touto politickou změnou ruský prezident Vladimir Putin promluvil i o připravovaných změnách v ústavě země.

Ruský prezident Vladimir Putin na setkání s členy pracovní skupiny za účelem vypracování návrhů na změnu ústavy uvedl, že smyslem pozměňovacích návrhů k tomuto dokumentu je posílení úlohy občanské společnosti a politických stran.

„Smyslem těchto pozměňovacích návrhů je zajistit další rozvoj Ruska jako právního a sociálního státu, zvýšit efektivitu institucí naší země, posílit úlohu občanské společnosti, politických stran, našich regionů v koncipování nejdůležitějších rozhodnutí, v rozvoji našeho státu,“ zmínil Vladimir Putin.

Prezident také poznamenal, že se zavedením ústavních změn se Rusko, které zůstane prezidentskou republikou, stane otevřenější, význam a odpovědnost parlamentu vzroste.

„Rusko, přestože zůstává prezidentskou republikou, se však stává otevřenější a význam parlamentu roste a interakce parlamentu s vládou se prohlubuje,“ uvedl.

„Rusko by mělo zůstat současně prezidentskou republikou. Prezident by si měl ponechat vážné pravomoci spojené s možným odvoláním z funkce těch, kteří porušují zákon, kteří nečestně plní své povinnosti a v souvislosti se ztrátou důvěry,“ poznamenal ruský prezident.