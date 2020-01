„Škůdce Havel, ničivý hurikán Babiš a ztrémovaný školák Fiala.“ Komentátorka Stonjeková přejela ODS jak bagr

„Máloco má v české politice takovou trvanlivost, jako dočasná, nouzová a provizorní řešení. I šéf občanských demokratů Petr Fiala na začátku takovým provizorním řešením byl,“ otevřela svoji analýzu Stonjeková ještě předtím, než bylo informováno o tom, že Petr Fiala obhájil svůj předsednický post v ODS.

Fialu komentátorka ve svém článku charakterizovala slovy o tom, že se jedná o „kus igelitu“, jímž byla překryta pomyslná díra ve střeše Občanské demokratické strany. Tento kus igelitu (Petr Fiala) ovšem, podle jejích slov, neobstál tváří v tvář „ničivému hurikánu Babiš s jeho megalomanským marketingem“.

„V toku času se také stále více ukazovalo, že strana pod vedením Fialy, který už onen igelit připomínal i svým „charismatem“, naprosto, co vlastně její voliči chtějí. A co naopak nechtějí vůbec. Klasický volič ODS kašle na neustálé připomínání odkazu Václava Havla (tím spíše, že bývalý prezident za svého života straně škodil, kde mohl), kašle na opakování hesel „Patříme na západ“ (kam bychom asi jinam měli patřit?) a už vůbec nepotřebuje, aby se politika předsedy smrskla jen a pouze na křik proti Babišovi,“ napsala Karolína Stonjeková, přičemž předsedu Fialu označila za „ztrémovaného školáka“.

Podle jejího názoru by Občanská demokratická strana slavila úspěch, pokud by se starala o to, aby se běžným občanům stát a Evropská unie co nejméně pletly pod nohama, aby v Česku byly „rozumné“ daně, za které by stát poskytoval kvalitní služby, „nikoli školení o morálce, o tom, jak by měl žít, nikoli teror ze strany levicových progresivistů (proti nimž ODS v posledních letech zcela zapomněla vystupovat)“.

Petr Fiala (slovy Stonjekové – pan Igelit) nepřežije v čele ODS příští parlamentní volby, myslí si komentátorka. Ty se budou konat na podzim příštího roku. Do té doby, podle jejích slov, bude muset Občanská demokratická strana čekat na dobrého pokrývače, jenž bude schopen opravit pomyslnou rozbitou střechu této strany.

Sjezd Občanské demokratické strany

Na dnešním sjezdu ODS, který probíhá v Praze, Petr Fiala obhájil post předsedy strany. Překvapením bylo nezvolení pražské zastupitelky Alexandry Udženije na post 1. místopředsedkyně strany. Udženija po prohře odstoupila.