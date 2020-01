„Babiš bude premiérem. Bolševické myšlení. Chaotický projev v hysterické době.“ Kubera naložil delegátům ODS

Předseda Senátu Jaroslav Kubera vystoupil na včerejším kongresu Občanské demokratické strany s, jak řekl, „chaotickým projevem, protože doba je hysterická“.

„Jistě jste zaznamenali včera v Mladé frontě titulek: „Babiš bude premiérem.“ Mnozí se dotazovali, jak jsem to myslel, přitom to bylo velmi jednoduché. Soupeře je potřeba ukolébat, a potom zaútočit!“ řekl předseda Senátu a naznačil tím strategii, kterou by jeho strana měla použít pro porážku Andreje Babiše ve volbách.

„Máme mnohokrát více členů, než některé jiné strany, které dosahují stejných volebních výsledků. Bylo to tady mnohokrát řečeno. Ne Facebook, ne Twitter, ale osobní styk s lidmi, vysvětlování věcí, aby nevěřili tomu, co řekne pan premiér,“ uvedl Kubera na adresu svých spolustraníků.

Předseda Senátu také okomentoval takzvaný investiční plán, který v minulosti představil premiér Andrej Babiš. „Nebude samozřejmě nic,“ řekl na jeho konto.

Události, které se v jeho životě začaly objevovat poté, co byl zvolen za předsedu Senátu, označil za „takový fičák, který si málokdo umí představit“. „Mě to ale šíleně baví, tak je to brnkačka,“ dodal.

Politik také upozornil velký počet politologů a komentátorů, jež se objevují na mnohých televizních kanálech a internetových portálech, a komentují i jeho vyjádření.

“Politologové se nám přemnožili jako hraboši,“ udeřil Kubera na kongresu a poukázal na velké množství politologů, kteří se nacházejí i v blízkosti České televize.

Novoroční projev

„Když jsem mluvil (v novoročním projevu –red.) o zelené tsunami, tak jsem zřejmě udeřil hřebíček na hlavičku, protože potrefení se ozvali,“ uvedl a dodal: „ODS se chová správně, že se věnuje životnímu prostředí, ale poněkud jiným způsobem než tím alarmismem, kterého jsme dnes svědky.“

Kubera se ve svém projevu rovněž dotkl tématu svobody a role horní komory českého parlamentu.

„Svoboda je velmi těžké téma. Dokud ji máme, tak to nikoho nevzrušuje, a až o ni přijdeme, tak už nebude cesty zpátky,“ prohlásil Jaroslav Kubera s tím, že je právě úkolem Senátu „bránit Ústavu, bránit demokracii a bránit svobodu“. Tyto úkoly Senátu označil za „málo vděčné“.

O netoleranci „tolerantních“

„Když bylo stoleté výročí bolševické revoluce, měl jsem přednášku ve Spojených státech s Václavem Klausem starším. Já jsem tehdy řekl, že největší nebezpečí, kterému teď čelíme, je takzvané bolševické myšlení. (…) Je to věc, která znamená – ta jediná pravda je ta moje pravda. Ti, co volají po toleranci, jsou většinou nejméně tolerantní, tak to bývá, oni toho namluví, jak oni jsou, jak vše respektují, přitom ale nerespektují vůbec nic, jen ten svůj názor, který považují za správný. Já si myslím, že pochybovat je základní vědecká metoda,“ řekl Jaroslav Kubera.

V této souvislosti promluvil o elektromobilitě, která, podle jeho slov, nevznikla technologickým vývojem, ale „bruselským tlakem na automobilky, kde si vymýšleli další a další omezení“.