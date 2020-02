Velké ambice. Varšava může obsadit místo Londýna v EU, prohlásil polský ministr zahraničí

Velká Británie úředně opustila v pátek večer Evropskou unii, čímž ukončila proces trvající 3,5 roku. Po brexitu bylo zahájeno přechodné období, jež má trvat do konce roku 2020. Za tuto dobu se má Londýn domluvit s EU a dalšími státy na formátech spolupráce ve všech sférách.

„Unie bude menší co do počtu obyvatelstva, ekonomického potenciálu, vojenské síly a vlivu ve světě. Otázka spočívá v tom, jakou úlohu bude hrát Polsko po vystoupení Velké Británie,“ řekl Czaputowicz.

Má za to, že návštěva francouzského prezidenta Emmanuela Macrona po brexitu v Polsku začínající v pondělí je rovněž symbolická proto, že svědčí o tom, že Polsko je stát, který může obsadit místo Velké Británie.

„Myslím, že úloha Polska v unii bude stále větší, i když to již nebude stejná unie,“ dodal ministr.

Rozšíření EU?

Rozšíření Evropské unie po vystoupení Velké Británie nebude v nejbližším desetiletí reálné, prohlásil dříve poslanec Spolkového sněmu za pravicovou stranu Alternativa pro Německo Anton Friesen.

„Diskuse o rozšíření EU byly již dávno nahrazeny zjevným skepticismem, bylo to již před brexitem. Brexit to v každém případě posunul ještě dál. Proto si myslím, že v příštím desetiletí ke zjevnému rozšíření nedojde, dá se to prakticky vyloučit minimálně na deset let, týká se to nejen Ukrajiny, ale také dalších zemí, například ze západního Balkánu. V nejlepším případě dojde ke konsolidaci EU, to v nejlepším případě, může to být také další proces rozpadu, avšak rozšíření považuji na nereálnou variantu,“ prohlásil Friesen v komentáři pro Sputnik.

Podle jeho názoru nemožnost rozšíření souvisí se strukturním problémem EU, který začal právě rozšířením na Východ.

„Po každé vlně asociace nových států se EU stala více různorodou z hlediska úrovně ekonomického rozvoje. Následkem toho bylo, že se velký počet migrantů z východoevropských zemí přistěhoval do jiných států, včetně Velké Británie a Německa, což na jednu stranu způsobilo problémy v zaměstnanosti, kriminalitě, a na druhou nové rozdělení prostředků,“ řekl Friesen.

„S každou fází rozšíření vznikalo kvůli tomu stále více rozporů. Podle mého názoru nebyly takové státy jako Rumunsko a Bulharsko vůbec připraveny na vstup do EU jak z hlediska ekonomických ukazatelů, tak podle kritérií právního státu. Bylo to nesprávné rozhodnutí, které způsobilo velké problémy například v Bulharsku, kde mají nedostatek pracovní síly, která se stěhuje do západních zemí,“ dodal Friesen.

Má za to, že v důsledku toho některé země, jako Francie, východní Německo, „měly nebo mají ztráty, ale jiné, jako třebaa další, naopak jen získaly“.

Poslanec také poznamenal, že Velká Británie zůstala důležitým partnerem Evropské unie. „Potřebujeme dvoustranné smlouvy s Velkou Británií, jako to dělají jiné státy, například Austrálie a USA. Velká Británie je pro nás velmi důležitá také z ekonomického hlediska, a rovněž z bezpečnostního, zejména v rámci NATO. Myslím, že země EU budou koordinovat své aktivity s Velkou Británií jak ve vojenské, tak v bezpečnostní sféře,“ vysvětlil.