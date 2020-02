Kavárna se zalekla kandidáta Pirátů do Senátu. Označuje kapitalismus za zločin proti lidskosti a vojáky NATO za žoldáky

Poté, co v lednu nečekaně zemřel senátor Jaroslav Kubera (ODS), se nyní chystají doplňovací senátní volby. Již v minulosti Pražský hrad v tiskové zprávě uvedl, že byl termín voleb na Teplicku stanoven na 27. a 28. března. Piráti nyní přišli se svým kandidátem Tomášem Tožičkou, který však vyvolal rozporuplné reakce kvůli svým dřívějším prohlášením.

U České pirátské strany proběhlo hlasování, kterého se celkem zúčastnilo 32 členů z krajského ústeckého fóra. Třiapadesátiletému Tomáši Tožičkovi dalo svůj hlas celkem 26 Pirátů. Druhým kandidátem byl Zdeněk Bergman, kterému však zbytek hlasů na vítězství nestačil.

„Konstatuji, že podporu tak získal Tomáš Tožička a 2. kolo se nekoná. Gratuluji,“ psala na pirátském fóru místopředsedkyně krajské organizace Kateřina Stojanová.

Vypadá to tedy, že se novinář a bývalý člen strany Zelených Tožička na konci března utká o křeslo senátora za Teplice s kandidáty dalších politických stran.

A jaká byla reakce samotného pirátského kandidáta hned po zvolení? „Myslím, že Piráti tím prokázali, že mají odvahu,“ uvedl.

Kontroverzní výroky?

Nicméně, některým se na Tožičkovi nelíbilo to, co měl v minulosti nebo i nedávno pronést. V jednom z jeho někdejších statusů na Twitteru, který byl zveřejněn dne 27. ledna, stálo

„Kapitalismus a pravicová politika jsou prostě zločiny proti lidskosti. Ještě že se můžou vymlouvat na Stalina, který byl ovšem proti nim jen masový vrah amatér,“ napsal.

K takovým slovům dotyčný pak uvedl, že to vnímá jako kritické nahlížení na systém, v němž žijeme.

„Jestli chceme soudit režimy v minulosti, tak musíme soudit i ty v současnosti. Když se podíváme na to, co dělala Východoindická společnost v Indii, tak je to srovnatelné s tím, co se dělo v SSSR. Musíme k tomu historicky přistupovat objektivně,“ dodal s tím, že kolonialismus podle jeho mínění zabil víc lidí než Stalin nebo Hitler.

Na některé názory pirátského kandidáta reagovali na sociální síti i další lidé. Například uživatel Jie sdílel následující Tožičkovu reakci na jeden komentář: „Těžíme z NATO?! Těží z toho leda oficíři a zbrojní průmysl. Jinak vůbec nikdo. Dokonce i ti žoldáci, kteří zbytečně umírají někde v zahraničí, jsou jenom kanónenfutr pro ty výše zmíněné. Ale každý holt potřebuje nějaké iluze. Nebudu je vám brát.“

Tento post však pochází z roku 2018.

Doplňovací volby

Tyto volby se podle zákona musí konat do 90 dnů poté, co zanikl mandát jakéhokoli senátora. Vzhledem k tomu, že předseda Senátu Jaroslav Kubera zesnul 20. ledna, musí se volby konat nejpozději do poloviny dubna.

Následně by se vítěz voleb měl mandátu ujmout na zbytek Kuberova funkčního období, tedy zhruba na čtyři roky, a to do 13. října 2024.