Zeman poblahopřál izraelskému prezidentovi a pozval ho do Česka

„Dovolte mi, abych využil této slavnostní příležitosti a poblahopřál Vám jménem svým i jménem občanů České republiky k 30. výročí obnovení diplomatických styků mezi našimi zeměmi,“ otevřel Zeman svůj dopis a následně vyjádřil radost z toho, že mezi Českem a Izraelem se rozvíjí vzájemná spolupráce ve sféře bezpečnosti, ekonomiky, zdravotnictví, ve vědě a výzkumu.

„Návštěva ministra zahraničních věcí Mošeho Arense v únoru 1990 se stala významným mezníkem ve vzájemných vztazích našich zemí. Opětovným navázáním diplomatických styků dne 9. února 1990 došlo k otevření nové kapitoly, která v následujících třiceti letech vedla k vytvoření pevného pouta přátelství a všestranné spolupráce. Jsem rád, že se znovunavázání diplomatických styků nestalo pouze právní formalitou, ale že se nám díky péči a porozumění podařilo vytvořit aktivní a oboustranně prospěšné partnerství, které, jak věřím, budou střežit také budoucí generace,“ prohlásil český prezident ke svému izraelskému protějšku.

Zeman v dopise izraelského prezidenta označil za svého „osobního přítele“, a jako takového ho pozval na návštěvu České republiky a Pražského hradu.

„Jsem velkým přítelem Izraele“

Miloš Zeman v minulosti prohlásil, že „je velkým přítelem“ židovského státu. Slíbil také, že se zasadí o přesunutí české ambasády z Tel Avivu do Jeruzaléma.

Před několika lety také varoval před opakováním holocaustu, o němž hovořil v souvislosti s Islámským státem, který označil za formaci podobnou Německu 30. let.

„To, co nám podle mého názoru hrozí, je superholocaust, jehož oběťmi budou stovky milionů lidí. Chtěl bych citovat výrok jednoho z vojenských velitelů Islámského státu, který prohlásil: Zabijeme sto, dvě stě nebo pět set milionů lidí, nám je to jedno. (…) Nevím, kdo z vás viděl mapu islámského chalífátu do roku 2020. Je to mapa, která zabírá půlku Evropy, půlku Afriky a velkou část Asie. Řeknete mi, že je to mapa, jejímž autorem je blázen – a budete mít pravdu. Ale Adolf Hitler byl také blázen. A přesto se jeho vize zotročené a judenfrei Evropy téměř naplnila,“ řekl Zeman v přímém přenosu u příležitosti 70. výročí osvobození Osvětimi.