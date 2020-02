Macron: Sankce nepřinesly nic pozitivního ani Rusku, ani Evropě

„Nashromáždili jsme zmražené konflikty, systém nedůvěry, konflikty v oblasti kybernetické bezpečnosti, sankce, které v Rusku absolutně nic nezměnily. Nenavrhuji je zrušit, pouze konstatuji. Naše sankce a protiopatření jsou pro nás Evropany stejně drahé jako pro Rusko – a s výsledkem, který není příliš pozitivní,“ řekl Macron.

Dialog s Ruskem

Francouzský prezident dodal, že Evropa potřebuje dialog s Ruskem, jehož cílem by bylo urovnání konfliktů.

„Strategický dialog s Ruskem by měl být založen na schopnosti regulovat zmrazené konflikty, schopnosti diskutovat o kybernetické bezpečnosti, vesmíru ..., to znamená o této bezpečnostní architektuře,“ řekl Macron.

Podle jeho slov spočívá současná situace v tom, že „se bavíme stále méně a méně (s Ruskem), konflikty se množí a nejsme schopni je vyřešit“.

Zdůraznil, že nové zahájení dialogu s Ruskou federací bude nějakou dobu trvat. „Ale myslím, že tato cesta si zaslouží důvěru,“ řekl francouzský prezident.

Vliv na volby

Macron také prohlásil, že podle jeho názoru se Rusko bude i nadále snažit ovlivňovat volby ve Francii, ale přiznává, že existují i další státy, které to dělají.

„Do současné chvíle ruská strategie spočívala nejspíše v tom, aby doprovázela politické hnutí v naší zemi, které bylo protievropské a protiimigrační, velmi konzervativní v sociálním směru,“ uvedl Macron na Mnichovské konferenci o bezpečnosti.

„Myslím, že Rusko bude i nadále pokračovat v destabilizaci soukromých hráčů nebo přímo služeb... Nevěřím v zázraky, ale věřím v politiku, to znamená tomu, že vůle člověka může něco změnit, když k tomu bude příležitost. Zároveň si nemyslím, že změny budou spontánní a dojde k nim zítra,“ řekl francouzský prezident.

Současně zdůraznil, že volby se snaží ovlivnit nejen Rusko. „Existuje mnoho dalších zemí, které to dělají. Existují konzervativní krajně pravicové americké skupiny, které také zasahovaly do evropských kampaní,“ zdůraznil.

Řada západních zemí obviňovala Rusko ze zásahů do voleb, Moskva to kategoricky odmítá. Ministr zahraničí Sergej Lavrov v rozhovoru o údajném ruském zasahování do voleb v různých zemích prohlásil, že neexistují žádné skutečnosti, které by to potvrzovaly. Stálý zástupce RF při EU Vladimir Čižov prohlásil, že Moskva nezasahovala a nebude zasahovat do voleb a dalších domácích politických procesů v Evropské unii.