Šefčovič: Rusko bude hrát důležitou roli ve strategii EU

Je rovněž přesvědčen, že vztahy s Ruskem budou hrát v budoucnu důležitou roli pro EU a že plyn, jehož hlavním dodavatelem do zemí unie je RF, bude důležitým palivem pro energetické změny v EU. Promluvil o tom v rozhovoru pro zpravodajku RIA Novosti v Bruselu Marii Knjazevovou.

Pane Šefčoviči, mluvil jste nejednou o nutnosti většího rozvoje průmyslu na výrobu akumulátorů. EU usiluje o dosažení klimaticky neutrální ekonomiky do roku 2050. Zároveň ale pokračují investice, například do nové evropské infrastruktury LNG. Jak se to dá sloučit, když palivo ze zemských útrob je pro EU stále méně zajímavé?

Šefčovič: Evropa má přesný záměr, chce se stát prvním klimaticky neutrálním kontinentem do roku 2050. Za tímto účelem musíme samozřejmě hodně udělat. Musíme modernizovat naši infrastrukturu, změnit náš energetický mix (pozn. poměr podílů používaných druhů paliv).

Vidíme, že se stále větší počet zemí vzdává uhlí. Zvyšujeme podíl obnovitelných zdrojů energie. A v tomto kontextu považujeme plyn za velmi důležité přechodné palivo (pozn. poněvadž produkuje značně méně exhalací než uhlí). Rostoucí ekonomika potřebuje stále více elektřiny, protože se pomocí elektrifikace dá dosáhnout dekarbonizace, a toto přechodné palivo samozřejmě potřebujeme.

Zajímá nás samozřejmě, co nám v budoucnu mohou dát například technologie v oblasti zachycování a úschovy uhlíku, smíšení zemního plynu s vodíkem. Existuje mnoho aspektů, jež zvažují vědci a pokrokové společnosti. Je to ale obrovská transformace a postupné budování (pozn. systému), což nám má k polovině století poskytnout neutrální status.

Dovolte mi položit otázku o plynovodu Nord Stream 2. Probíhá v Evropské komisi diskuse o tomto projektu v kontextu sankcí USA?

V zásadě si nemyslíme, že spojenci mají zavádět sankce proti ekonomickým provozovatelům. Tohle jsme říkali našim americkým partnerům. Co se týče Nord Stream 2, samozřejmě o tom diskutujeme, a to již jistou dobu. Kvůli změnám ve směrnici o zemním plynu má být energetická legislativa EU uplatněna pro Nord Stream 2 stejně jako pro každý jiný plynovod v EU. Takže Nord Stream 2 bude muset dodržovat pravidla EU (pozn. aby mohl být spuštěn). Myslím, že si to dobře uvědomují všichni účastníci.

Mluvíte s USA o zrušení sankcí?

Náš principiální postoj spočívá v tom, že partneři a spojenci nemají zavádět sankce, musíme vyjednávat a projednávat všechny otázky, dokonce komplikované. Máme seriózní vztahy s USA, když jde o obchod, investice a zaměstnání našich lidí po obou stranách Atlantiku, proto dáváme přednost čestným diskusím o tom, jak můžeme zlepšit obchodní vztahy, zvýšit objemy obchodu.

Jste spokojen s úspěchy v energetice, které dosáhla Evropská komise, když jste byl viceprezidentem pro energetickou unii? Udělal jste všechno, co jste si přál?

Myslím, že ano, měl jsem štěstí, že jsem usměrnil projekt energetické unie k realizaci. Evropa se stala světovým lídrem v boji se změnami klimatu a první ekonomikou s právně závaznými cíli: pro exhalace skleníkových plynů, obnovitelné zdroje energie, energetickou účinnost. Evropa je dnes mnohem bezpečnější z energetického hlediska, diverzifikovali jsme zdroje energie a investovali do jejích obnovitelných zdrojů.

Zvýšili jsme konkurenci na evropském energetickém trhu, každý stát EU má nyní přístup minimálně ke třem různým zdrojům plynu, což nás činí samozřejmě velmi stabilními vůči jakýmkoli událostem. Myslím, že je to dobře. Poskytuje nám to víc jistoty na jednáních s našimi vnějšími dodavateli energie. Chápou, že máme na vybranou a že si přejeme čestné vztahy, chceme samozřejmě nejlepší ceny, nejlepší služby a nepřejeme si, aby politické vztahy byly napojeny na vztahy v energetice, protože máme za to, že to mají být vztahy obchodní.

Jak hodnotíte spolupráci s ruskou stranou na třístranných jednáních o plynu v posledních letech? Hodláte v tom i nadále pokračovat?

Nemyslím, že bude nadsázkou říct, že jsme v posledních letech strávili stovky hodin spolu s našimi ruskými a ukrajinskými partnery. Alexandr Novak (pozn. ministr energetiky RF) byl mým partnerem od samého počátku. Z ukrajinské strany to bylo několik partnerů, několik ministrů. A jsem hrdý na to, že nehledě na občasné nanejvýš složité politické okolnosti, jsme vždy dospěli k rozhodnutí pro každou zimu. Takže Evropané neslyšeli pět posledních let ani slovo o plynových krizích. Myslím, že mezi Ukrajinou a Ruskem vznikalo postupně vzájemné porozumění a řekl bych vzájemná důvěra. S potěšením mohu říct, že úloha Evropské komise jako poctivého zprostředkovatele byla vysoce oceněna.

Myslím, že byly navázány těsnější vztahy mezi ruskou a ukrajinskou stranou. Jsem také přesvědčen, že se ministr Novak a ministr (energetiky Ukrajiny Oleksij) Oržel budou často stýkat. Jsem rovněž přesvědčen, že pan (šéf Gazpromu Alexej) Miller a společnost Gazprom navázali mnohem pevnější vztahy se svými ukrajinskými kolegy. Udržuji i nadále kontakt s oběma stranami. Myslím, že budeme pokračovat v diskusích o dlouhodobějších plánech v energetice, o tom, jak mohou Ukrajina a Rusko uplatnit stejný přístup, jak může EU pomoct v řešení dalších otázek, což bude podle mne velký přínos k celkovému zlepšení vztahů mezi Ukrajinou, Ruskem a Evropou.

Hodláte pokračovat v práci Evropské komise v energetické sféře?

Myslím, že ve sféře strategického plánování EU, tedy v tom, co mám dnes na starosti, bude hrát energetika závažnou úlohu, stejně jako naše vztahy s Ruskem.