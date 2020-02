Babiš se v Estonsku inspiroval kyberbezpečností. Jeho choť věnovala čas ženské klinice

Jak informuje ČTK, předseda české vlády uvedl, že Estonsko je lídrem v digitalizaci, a vyjádřil zájem o posílení spolupráce. Ta by se mohla týkat i zopakování pražské konference o tomto tématu, která se konala loni.

Kromě technologických témat se jednání týkalo čtvrtečního mimořádného summitu Evropské unie, který bude věnován rozpočtu evropského bloku na období 2021-2027.

Podotýká se, že český premiér očekává náročnou diskusi a je spíše skeptický k tomu, že by se povedlo nalézt kompromis. Jedná se o rozpočet fondů soudružnosti, ze kterých čerpají peníze Česká republika i Estonsko.

Problém spočívá v tom, že po brexitu chtějí některé západní země snížit objem peněz ve fondech. Poznamenává se, že současný návrh rozpočtu počítá s poklesem objemu prostředků oproti současnému stavu o čtyřicet miliard eur (kolem jednoho bilionu korun).

Babiš vyjádřil vděčnost Ratasovi za to, že v prosinci navštívil české vojenské letce, kteří od září do prosince loňského roku působili v Estonsku na letecké základně Ämari. Ministerstvo obrany ČR nevylučuje, že by se česká letecká mise mohla znovu uskutečnit v roce 2022.

Podle informací serveru český premiér na tiskové konferenci prohlásil, že bilaterální vztahy obou zemí jsou na velmi dobré úrovni.

Došlo i na téma sankční politiky vůči Rusku. Zde Babiš Ratase ujistil, že Česká republika plně podporuje společnou evropskou pozici k patřičným hospodářským restrikcím.

Na svém facebookovém profilu Babiš stihl sdílet i několik fotografií z návštěvy hlavního města Estonska.

Nechyběla například krátká fotoreportáž z příletu.

Anebo návštěva Moniky Babišové ženské kliniky Centrální nemocnice Západního Tallinu.

Jsou zveřejněny i fotografie, které se týkají bezprostředně pracovní cesty.