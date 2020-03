Klaus starší varuje: S Ficem udělali Slováci chybu, situace v EU je děsivá

Václav Klaus se domnívá, že ve slovenských volbách zvítězily zvláštní politické subjekty. Podle něj to vede k dalšímu rozpadu jakéhokoli ideového sporu, což je dle jeho názor velmi negativní tendence.

„Zvítězily tam zvláštní politické subjekty, nejsou to politické strany ve standardním slova smyslu. Jde o kluby fanoušků jedné či druhé osobnosti a to je podle mého názoru strašně negativní věc, kterou bych stejným způsobem hodnotil u nás nebo kdekoli jinde na světě,“ poznamenal Klaus a doplnil, že se na rozdíl od Česka na Slovensku nikdy neobjevilo klasické rozdělení na levici a pravici.

„Nebude to pro některé naše superliberály přívětivá teze, ale já lituji, že odchází Fico. Robert Fico, jakkoli je ideově z druhé strany barikády, férově přiznávám, že to byl nejvýznamnější politik Slovenska posledních tří desetiletí. A že tohle Slovensko nedocenilo, tím myslím, dělá chybu,“ domnívá se bývalý prezident.

Lituje i porážky strany Směr-SD Roberta Fica, která s 18 % hlasů ve volbách skončila po hnutí OĽaNO Igora Matoviče druhá a po 14 letech vlády odchází do opozice. Podle něj za to může především únava voličů.

Varoval i před příliš těsným přimknutí Slovenska k Bruselu, které začalo během vlády Mikuláše Dzurindy v letech 1998 až 2006. Potěšil ho proto propad jasně proevropské strany Progresivní Slovensko, ze které vzešla současná prezidentka Zuzana Čaputová, jež tam byla místopředsedkyní. Koalice PS/Spolu získala 6,96 % a o čtyři setiny procenta nepřekročila sedmiprocentní bariéru, která se vyžaduje u koalice dvou stran.

„Jeden pozitivní prvek na závěr, tak je opravdu bezvadné, že neuspěla strana prezidentky Čaputové. To je pozoruhodné, řekl Klaus.

Bývalého slovenského prezidenta Andreje Kisku a jeho politickou stranu Za lidi považuje Klaus za umělý výtvor. Proto ho nepřekvapil tak nízký výsledek 5,77 %.

Hrozba koronaviru a migrační krize

Klaus okomentoval i současnou epidemii koronaviru. Podle něj se jedná o vážnou věc, a to jak z hlediska zdravotních rizik, tak i z hlediska ekonomických dopadů. Podle něj se to výrazně promítne do HDP a předpovídá i krach cestovních kanceláří.

Bývalý prezident zároveň varoval před panikou a vyjádřil obavy, zda má vláda dostatek rezerv.

Klaus se i pozastavil nad rozhodnutím Turecka otevřít své brány uprchlíkům do Evropské unie. Podle něj za to může především nešťastné rozhodnutí kancléřky Angely Merkelové v roce 2015, které uprchlickou krizi vyvolalo.

„Turecko je velká, svébytná a mocná země s větším počtem obyvatel než kterákoli země EU, takže se může chovat, jak se chová. V tom problém není. Problém je v tom, že nás, Evropu, dostihlo trapné, nesmyslné merkelovské gesto z roku 2015 a pět let trvající neřešení potenciálních důsledků tohoto gesta,“ míní bývalý prezident.

Klaus je přesvědčený, že současná Evropská unie se s tímto problémem nedokáže vyrovnat. Její reakci označil za děsivou a varoval před návratem uprchlických kvót.

„Reakci EU očekávám, a ta bude děsivá. Bude to pokračování německého ‚wir schaffen das‘ a německého, že čím víc migrantů, tím lépe. Fakt, že to koneckonců dopadne nějakým přerozdělováním migrantů a nevyhne se to ani nás, je bohužel naprostou tragédií Evropy a naší země zvláště,“ uvedl.

Zelenání Německa

„Zelenání Německa je věc naprosto děsivá, což se v nedávných hamburských volbách projevilo velmi zřetelně. Ne náhodou pár dní před volbami na velkém mítinku na hlavním náměstí v Hamburku mluvila ta slavná Greta,“ upozornil bývalý prezident.

Za děsivou označil i samotnou situaci v Německu, kde pokračuje „zelenání“, které zasáhlo téměř všechny politické strany. Stejný trend vidí i ve zbytku Evropy včetně České republiky.

Zemské volby v Hamburku se konaly 23. února. Zvítězili v nich sociální demokraté z SPD s 39 % a na druhém místě se umístili Zelení s 24 %. Na druhé straně konzervativci z CDU se s 18 % propadli na historická minima.