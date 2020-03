„Tohle je potlačování práv a svobod, nikoliv ochrana našich hranic.“ Trikolóra rozdrtila nový plán Pirátů

„Manuál má sloužit k tomu, že když se budete chtít ucházet o nějakou funkci na úřadě, ve státní společnosti, pracovat v neziskovce nebo zájmovém sdružení, museli byste projít lustrací. Tentokrát se však nejedná o zjišťování, zda máte či nemáte majetek, máte nebo nemáte dluhy, zda na vás jsou nebo nejsou uloženy exekuce, nově chtějí zavést ideovou lustraci, zda navíc vyhovujete z hlediska názorové integrity,“ píše Vachatová na svém Facebooku.

„Podle předkládaného manuálu budou chtít o každém zájemci o místo shromažďovat maximum informací a zkoumat například, zda se nekamarádíte s tzv. ‚problematickou‘ osobou nebo zda nevykazujete projevy extremismu, přičemž za projev extremismu je považována například podpora hnutí, které směřuje k potlačení lidských práv a svobod. Jak jistě víme, Piráti by tak vyhodnotili každé hnutí, které je proti přijímání uprchlíků do České republiky. Na funkci, a to nejen na vedoucí pozici, byste mohli zapomenout, pokud byste k tomu všemu navíc sdíleli dezinformační portály (třeba Parlamentní listy, Zvědavec, Protiproud). Podle manuálu nás chtějí lustrovat všemi prostředky, nejen nahlížením do registrů, ale chtějí projíždět Google, mediální archivy, sociální sítě, osobní účty a diskusní fóra,“ vysvětluje svým sledujícím členka Trikolóry.

Dodává, že se manuál Pirátů rozšíří též na členy Rady České televize, členy Rady Českého rozhlasu apod., na členy politických stran, na politické kandidáty, pracovníky státní správy, pracovníky státních podniků, ale i pracovníky privátních firem atd.

„Manuál plánují předat během březnové schůze Poslanecké sněmovny. A já pevně doufám, že tento manuál, který mi zavání mnohem více potlačováním práv a svobod jedince než ochrana a obrana našich hranic, bude shozen navždy ze stolu,“ podotkla Vachatová.

Podobný názor na materiál Pirátů dříve vyjádřil další člen Trikolóry Petr Štěpánek, který autory označil za nové totalitáře.

„Stačí, že máte špatné, rozuměj ideově závadné, přátele, že čtete špatné, rozuměj alternativní, servery či na nich snad nedej bože publikujete, že se účastníte závadných, rozuměj k současnému režimu kritických, akcí, zkrátka a dobře, že nejste ten správný eurosoudruh, ohýbající pětkrát denně hřbet směrem k Bruselu. Je třeba vás eliminovat, vyřadit, vyselektovat,“ napsal o manuálu Štěpánek.