Kam zmizel bývalý prezident? Co bude s Kiskou, který se stáhl z jednání? Za lidi mlčí

Místopředseda strany Juraj Šeliga řekl, že taková debata neprobíhá. Členka předsednictva strany Mária Kolíková jen stručně uvedla, že se za pana Kisku nebude vyjadřovat.

Podle sociologa Pavla Haulíka, dokud nevznikne nová vláda, Kiska rozhodnutí o své budoucnosti neřekne. Myslí si však, že nakonec se z politiky stáhne.

Poznamenává se, že Andrej Kiska po volbách nechtěl prozradit, na jaké pozici se v nové vládě vidí.

Andrej Kiska po volbách nechtěl prozradit, na jaké pozici se v nové vládě vidí. Tvrdil, že nejdůležitější je země, pak strana a až na konci je předseda. Začátkem tohoto týdne oznámil, že kvůli zdravotním problémům se srdcem ho bude na koaličních jednáních zastupovat místopředsedkyně strany Veronika Remišová. Dodal, že po loňské operaci na odstranění arytmie mu srdce nefunguje tak, jak by mělo.

„Andrej Kiska absolvuje lékařská vyšetření. Když ta debata přijde, tak přijde. Nyní se soustředíme na sestavování vlády a jednání,“ reagoval Šeliga na otázku agentury SITA o tom, jaké má Kiska plány.

Z koaličních partnerů předseda strany Svoboda a Solidarita (SaS) Richard Sulík vyjádřil, že situaci vnímá tak, že Kiska z politiky odejde. Myslí si, že nenastoupí do parlamentu.

„Slyšel jsem takové klepy, ale nemám to nijak potvrzeno, ani to nebyl top relevantní zdroj,“ uvedl Sulík pro deník Sme.

Poslanec Milan Krajniak ze strany Sme rodina poznamenal, že nemá stanovisko k tomu, jestli bude Kiska dále v politice.

„Zdravotní stav je na prvním místě. Chápu, že nejprve chce vyřešit své zdravotní problémy,“ uvedl Krajniak.

Nejslabší strana z nové koalice

Připomíná se, že strana Za lidi ve volbách mírně překročila pětiprocentní práh vstupu do parlamentu. Ve volbách z 29. února ji podpořilo 5,77 procenta oprávněných voličů. Je tak nejslabší stranou v nové koalici stran Obyčejní lidé a nezávislé osobnosti (OĽaNO), Sme rodina a Svoboda a Solidarita (SaS).

Podle sociologa Haulíka byla strana Za lidi jednoznačně postavená na prezidentu Kiskovi. Dokud nevznikne nová vláda, sociolog předpokládá, že Kiska neřekne, jak si představuje své další působení.

„Dokonce se to může chvíli táhnout i po vzniku vlády, ale to, že on nebude fungovat v politice, se mi zdá pravděpodobné,“ poznamenal Haulík.

Dále odborník poznamenal, že dotyčná strana je mladá a nezkušená, aby vnitřními mechanismy dokázala nahradit Kiskův odchod.

„Spíš si myslím, že tato strana bude směřovat k nějaké fúzi s jinými subjekty, možná i neparlamentními. Je to můj odhad,“ uvedl.

Sociolog ve straně nevidí nikoho „s tahem na bránu, jako mají Igor Matovič, Boris Kollár nebo Richard Sulík“.

Alternativu, že by se po případném Kiskově odchodu postavila do čela Za lidi Veronika Remišová, označil za možnou, ale nemyslí si, že jde o řešení na celé volební období.