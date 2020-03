Uzavření hranic škodí ekonomice, říká Evropská komise. „Ano, ale může to zachránit životy!“ opětuje Ovčáček

„Brusel již delší dobu prokazuje jediné. Absolutní nedostatek smysluplných návrhů i rozumných činů,“ napsal Ovčáček na Twitter.

„Podle Ursuly von der Leyenové uzavírky hranic narušují pohyb lidí a zboží. Ano. ALE MOHOU ZACHRÁNIT ŽIVOTY LIDÍ!“ dodal.

Kritika omezení pohybu

„V poslední době jsme viděli zavedení cestovních omezení a kontrol v řadě členských států. Je to samozřejmé, že všichni chceme zachránit naše občany od šíření koronaviru, a proto si pojďme společně prohlédnout, jak to můžeme udělat a udělat to tím nejúčinnějším způsobem. Určité kontroly mohou být odůvodněny, ale úplné zákazy cestování nejsou podle WHO (Světová zdravotnická organizace, pozn.) nejúčinnějšími opatření. Navíc mají vážné sociální a ekonomické následky, narušují život lidem a přeshraniční podnikání,“ řekla von der Leyenová během tiskové konference a dodala, že EK chce zavést společnou unijní strategii pro kontrolu hranic.

Co navrhuje EK?

Předsedkyně EK uvedla, že šíření nového koronaviru nelze zastavit, ale zpomalit, což znamená zpomalení hospodářského života EU. Samotnou situaci kolem COVID-19 označila za šok pro evropskou ekonomiku a vyzvala bránit permanentním škodám kvůli nákaze.

„EU musí zajistit, aby ekonomické škody kvůli koronaviru byly krátké a omezené,“ řekla.

K tomu sdělila, že členové Unie mají zaprvé pomáhat nejvíce postiženým ekonomickým oblastem, tedy cestovnímu ruchu, dopravě a malému obchodování. V této souvislosti EU zvažuje uvolnění potřebné státní podpory podnikům a udělat více, jestli to bude vyžadovat situace.

Celkově podle slov von der Leyenové Evropská komise zvažuje vyčlenit na podporu evropské ekonomiky 37 miliard eur (963,48 miliard Kč). Finance tak mají směřovat i do zdravotnictví. Říká se také, že Evropský investiční fond zajistí 8 miliard euro (208 miliard Kč) pro úvěrování malých podniků.

„Evropský investiční fond zaručuje přidělení půjček ve výši 8 miliard eur pro 100 tisíc malých podniků,“ uvedla šéfka EK.

Dodává se, v nadcházejících týdnech bude z rozpočtu EU přidělena 1 miliarda eur (26,04 miliard Kč), a to jako záruka přilákání přislíbených prostředků. Rovněž jde o poskytnutí úvěrové dovolené postiženým dlužníkům.

Komise požádala Evropský parlament a Evropskou radu, aby neváhaly schválit nový balíček opatření na podporu hospodářství.