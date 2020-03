Walęsa: Jiní vydělávají na špatných vztazích mezi Ruskem a Polskem

„Je prostě nutné, aby byly naše vztahy dobré. Vždycky říkám: když se dva perou, třetí z toho má užitek. A kvůli našim nynějším vztahům máme ztráty všichni, jak Rusko, tak i Polsko. A dáváme vydělat tomu třetímu,“ řekl Walęsa.

„Z Gdaňsku a z Varšavy vždy máme blíž do Moskvy než do Washingtonu. Takže jsme odsouzeni být spolu, Bůh to tak zařídil,“ dodal a zdůraznil, že takové sousedství je třeba udělat „příjemným“ a nedělat si „neustále“ problémy.

„Problém spočívá v tom, že když to začneme počítat, spočítáme to tak, že nikdo nikomu nebude nic dlužen. A když se spolu nebavíme, dostáváme nesmyslná přání,“ řekl Walęsa.

Požadavky vojenských reparací od Ruska jsou ze strany Polska nesmyslné, prohlásil v rozhovoru bývalý polský prezident Lech Walęsa.

Podle jeho slov je třeba v takovém případě spočítat také sovětské občany, kteří zahynuli při osvobozování Polska.

„Protože se spolu nebavíme, objevují se různé absurdní věci. Proto, když si sedneme a spočítáme to, bude bilance nulová,“ řekl v závěru Walęsa.

Předák vládnoucí strany Právo a spravedlnost Jarosław Kaczyński vyslovil dříve názor, že Moskva musí stejně jako Berlín zaplatit Varšavě kompenzaci za škody způsobené za 2. světové války. Podpořili ho mnozí polští politici. Třeba náměstek ministra zahraničí Polska Paweł Jabloński prohlásil, že Varšava má „bezvýhradné“ právo na reparace od Ruska.

Přítomnost amerických vojsk je nesmyslná

„Dobře víte, že dnes můžeme jedenáctkrát úplně zničit život na zeměkouli zbraněmi, které už máme. A máme debatovat o dvanáctém zničení? To dvanácté už nebude. Takže z hlediska vojenského je to absurdita,“ řekl Walęsa.

Přítomnost amerických vojsk v Polsku je z vojenského hlediska nesmyslná , soudí bývalý prezident této země Lech Walęsa.

Za jediný klad přítomnosti amerických vojáků ve své zemi pokládá to, že utratí v Polsku nějaké ty peníze. „Když tu budou Američané, utratí pár dolarů, a my na tom vyděláme. Takže z tohoto hlediska je to ok, ale z hlediska vojenského nesmysl,“ řekl.

Walęsa je přesvědčen, že v případě nutnosti dokáže Polsko přemluvit USA, aby svá vojska ze země stáhly. „Uděláme to určitě. To je nevyhnutné. Dokážeme je vyhnat. Poláci je dokáží vyhnat,“ řekl.

Na začátku léta roku 2019 bylo dosaženo dohody o tom, že Spojené státy rozmístí na polském území letky amerických výzvědných bezpilotních letounů MQ-9. Strany se dohodly také na tom, že USA zvýší početní stav svých vojsk o jeden tisíc lidí z nynějších 4,5 tisíce vojáků. Polsko se ze své strany zavázalo připravit veškerou nezbytnou infrastrukturu pro rozmístění tohoto množství amerických vojáků a techniky.