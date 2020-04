Štefec se pustil do šéfa ODS: Představa, že by místo Babiše stál v čele ČR ufňukaný neschopný Fiala, mě skutečně děsí

Nouzový stav v Česku má skončit v sobotu 11. dubna, ovšem premiér Andrej Babiš už avizoval, že po Sněmovně bude chtít schválení prodloužení ještě o jeden měsíc. Petr Fiala v rozhovoru pro Seznam Zprávy však uvedl, že za společnou prioritu naopak považuje usilovat o návrat do běžného života všude tam, kde je to možné. Předseda ODS tak bude vzhledem k tomu po vládě požadovat, aby mu vysvětlila konkrétní důvody, proč by měl nouzový stav trvat ještě déle.

„Očekával bych od vlády, pokud chce prodloužit, že přijde s jasnou žádostí, s odůvodněním, proč to chce, a také předloží návrh opatření, s nimiž počítá. I pak si myslím, že nouzový stav můžeme prodloužit na nějakou minimální dobu, podle mě tak maximálně na čtrnáct dní. Určitě ne na měsíc a určitě ne dát vládě bianco šek,“ vysvětlil politik.

Podle Fialy však další prodloužení nouzového stavu v důsledku zahájení přísnějšího bezpečnostního režimu připravuje mimo jiné půdu i pro určitá pokušení. „Někteří ministři už zkouší, co projde. Teď ministr obrany navrhl posílení pravomocí vlády a premiéra, předtím jsme viděli snahu změnit zákon o evidenci skutečných majitelů, což by umožnilo zastřít, kdo je skutečným majitelem Agrofertu,“ předpokládá předseda ODS.

Pochybnosti ve vztahu k vládnímu jednání u něj dokonce vznikají proto, že přístup vlády nevnímá jako dostatečně otevřený. „Vláda lhala, opravdu lhala, ve věci ochranných pomůcek. Nejprve pro zdravotníky, dnes pro seniory. To se opakuje znovu. My od začátku po kabinetu chceme: Buďte otevření a říkejte pravdu, “ dodal.

Když pak přišla řeč na to, jak by se s celou situací eventuálně popasoval v pomyslné roli premiéra on sám, uvedl: „Troufnu si tvrdit, že bych byl mnohonásobně lepší. Protože já jsem člověk systematický, který ctí pravidla, instituce a systémy. Ve chvíli, kdy čelíte nějaké kritické situaci, tak státy a veřejné instituce mají vypracovány plány krizového řízení, abyste nad tím nemuseli přemýšlet, zdržovat se a improvizovat.“

Reakce Jaroslava Štefce

Bezpečnostní expert Jaroslav Štefec ale se závěry Petra Fialy zásadně nesouhlasil. Svou argumentaci začal výtkami vůči všeobecné profesionalitě dotyčného politika.

„Vezměte si takového Petra Fialu. Takto údajně úplně prvního profesora politologie v ČR, původně vystudovaného češtináře a dějepisce, dnes poslance a šéfa do propasti politického zapomnění raketově padající ODS. Přímo krystalický příklad platnosti pořekadla „Kdo to umí, ten to dělá, kdo to neumí, ten to učí, a kdo to neumí ani učit, ten to řídí!“. Je fascinující, kam až dokázal vysoce kvalifikovaný politolog, de facto absolutní profesionál v oboru, přivést kdysi suverénně nejsilnější pravicovou politickou stranu v zemi!“ uvedl Štefec na své facebookové stránce.

Analytik rovněž předpokládá, že namísto podpory účinně fungujícím opatřením se Petr Fiala spíše snaží získat politické body na strachu lidí.

„Pan politolog požaduje po vládě v době, kdy se nejen naše země, ale celý svět potýká s pandemií způsobenou virem SARS-CoV-2019, aby se mu zpovídala z dodržování opatření, která naši zemi naprosto prokazatelně drží na jedné z nejnižších smrtností v důsledku nemoci Covid-19 v Evropě. Požaduje, aby se mu zpovídala z problémů s distribucí ochranných pomůcek pro lékaře, policisty a další složky IZS, jejichž zásoby se právě za vlády ODS likvidovaly ve velkém. Místo podpory fungujícím opatřením se snaží z nespokojenosti a strachu lidí vydupat politické body, bez ohledu na jejich (naše) životy,“ zdůrazňuje expert.

„Představa, že by místo dravého a drsného podnikatele Babiše, zvyklého řešit průšvihy a dostávat se z krizových situací, stál v čele naší země ufňukaný neschopný Fiala, odredovaný zelený pirát Bartoš s „veselým kouřem“ v ruce, nebo dokonce někdo jako svého času absolutní lidská nula Sobotka, mě skutečně děsí. Naše země potřebuje činy a rázné kroky. Ne kecy a plané mudrování, co by kdyby. Bude potřebovat pomoc a podporu nás všech,“ doplnil.

Štefec se zároveň přiznal, že je i přes veškeré výhrady a antipatie skutečně rád, že premiérem v této přelomové době je právě Andrej Babiš.

Štefec přitom dodal, že ani náhodou není obdivovatelem českého premiéra. Cení si však a uznává hlavně jeho nyní prokázanou schopnost makat, učit se a dělat věci tak, aby fungovaly, což je podle analytika úplným opakem jednání opozice, která umí jen kecat, kritizovat a urážet. „V bouři je rozhodně lepší mít na můstku despotu a nerudného parchanta, který je profesionál, ví, kam se pluje, kde jsou útesy a co s plachtami, než užvaněného slizkého joudu, pro kterého je kosatka druh velryby, starborad promenádní pódium hvězd ve Varech a sextant erotická pomůcka,“ argumentuje.

Analytik následně pokračoval v nastínění svého názoru ohledně osobnosti dotyčného politika.

„Který místo pumpování vody nařídí sekat díry do boků lodi, aby voda mohla volně protékat, protože žebřiňákem přece také vzduch, volně proudí sem a tam a nic mu neudělá. Když to nefunguje, zkusmo nařídí odlehčit loď odhozením většiny záchranných člunů, a když ani to nepomůže, dá si jointa, obleče se do nedostatkové záchranné vesty, nechá zničit vysílačku, odkopne děti, ženy a staré lidi, nacpe se do zbývajícího člunu a bez ohlédnutí opustí zdevastovaný vrak i s posádkou a pasažéry,“ ukončil svůj příspěvek.